Foto di repertorio

BAGNO DI GAVORRANO – Il Follonica Gavorrano torna in campo sabato nella trasferta dello stadio Liberati di Terni, dove alle 15 affronterà la Nuova Ternana. Una sfida dal forte sapore contro una delle formazioni più accreditate alla vittoria finale, anche se all’esordio esterno alla prima giornata è arrivata una sconfitta per 1-0 in casa del Prato, in uno stadio dall’atmosfera incredibile per questa categoria. Appuntamento vincente alla prima di campionato invece per i ragazzi di Manni, che hanno battuto il Grassina al Malservisi-Matteini per 2-0, con le reti di Mutton e Pino.

Turno importante per i minerari. Grande ex di giornata sarà l’allenatore dei biancorossoblù Alessandro Manni, che a Terni ha allenato le giovanili. Originario di Narni, per lui e per il match analyst Matteo Lorenzini sarà una gara dal sapore molto particolare.

“Mi auguro innanzitutto di non scendere in campo come abbiamo fatto con il Grassina – commenta mister Manni –, altrimenti per il valore della squadra avversaria ci troviamo subito sotto di due reti. Ogni partita ha una storia a sé e alcune di queste non hanno neanche “motivo” di essere preparate. Quella di sabato certamente deve essere un piacere andarla a giocare e uno stimolo in più per tutti, perché si va a giocare in un campo del genere. Per me sarà emozionante, essendo di Narni, giocare sulla panchina opposta a quella rossoverde. Non credo però che i nostri ragazzi si possano permettere di concedere cali di tensione, il valore della Ternana non lo scopro certo io. Noi dobbiamo andare a fare la nostra partita, che deve essere coraggiosa, poi vedremo sul campo quello che succederà”.

Altro ex apprezzatissimo è anche Lorenzo Liurni, che con il Follonica Gavorrano ha lasciato il segno pur giocando solo sei mesi in biancorossoblù. Grande infatti il suo apporto anche per la conquista della Coppa Italia di Serie D nella stagione 2021/22, nonostante il suo arrivo nel mercato invernale.

Per lui 5 gol e 1 assist in metà campionato, 1 gol e 2 assist in coppa e stesso rendimento anche nei play off, per un esterno di attacco che ha lasciato un grandissimo ricordo in via Morandi.