FOLLONICA – Entrano nella fase conclusiva gli allestimenti della scuola primaria “G. Rodari” e del Polo 0-6 anni di Follonica. Il Comune sta completando in questi giorni le forniture e le ultime dotazioni necessarie per rendere gli spazi pienamente operativi in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2026/2027.

L’intervento complessivo destinato ad arredi e attrezzature ammonta a 250 mila euro. Le forniture comprendono arredi didattici interni ed esterni, dotazioni per i locali mensa, attrezzature ludiche e servizi accessori collegati all’allestimento degli ambienti.

L’ultima determinazione riguarda le esigenze emerse durante la sistemazione concreta degli spazi. Dal confronto con il personale scolastico sono stati individuati ulteriori piccoli complementi di arredo, oggettistica e minuteria utili a completare gli ambienti in tempo per l’avvio delle attività.

In parallelo stanno procedendo anche gli interventi sulle aree esterne. Per l’apertura delle scuole sarà completata la sistemazione dei giardini e del parcheggio a servizio del Polo 0-6, così da consegnare un complesso pienamente organizzato anche negli spazi di accesso, sosta e relazione all’aperto.

Il percorso di completamento degli allestimenti si inserisce in una giornata particolarmente significativa per la scuola follonichese. Il 15 settembre l’amministrazione comunale sarà infatti impegnata in una mattinata interamente dedicata alla scuola e agli investimenti per l’istruzione, con due importanti inaugurazioni: alle ore 8.00 la scuola primaria Gianni Rodari (via Palermo) e alle ore 9.00 la nuova Scuola 0/6 (Parco centrale).

Le due inaugurazioni rappresentano un momento particolarmente significativo per l’amministrazione, che può presentare alla città due interventi importanti sul patrimonio scolastico: la riqualificazione della scuola primaria Rodari e la realizzazione della nuova Scuola 0/6.

“Stiamo arrivando alla conclusione di un percorso importante, che trasforma gli investimenti sulla scuola in luoghi concreti, accoglienti e pienamente funzionali – dichiara il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani –. Abbiamo scelto di dedicare risorse significative agli spazi educativi perché la qualità di una città cresce attraverso i servizi che offre ai bambini e alle famiglie. Aule, ambienti comuni, mensa, spazi per il gioco, giardini e parcheggi compongono un unico progetto pensato per accompagnare al meglio la vita quotidiana della comunità scolastica”.

“Quest’anno il Polo 0-6 inizierà il proprio percorso accogliendo il nido, mentre dal 2027 entrerà pienamente a regime il nuovo percorso educativo integrato 0-6, dedicato alla fascia da zero a sei anni – prosegue Buoncristiani –. Già da questo anno scolastico raggiungiamo però un risultato storico: per la prima volta azzeriamo le liste di attesa al nido. Significa offrire una risposta concreta a tutte le famiglie che hanno fatto richiesta e rafforzare in modo evidente il sistema dei servizi educativi della città”.

“Siamo molto soddisfatti di poter inaugurare, nello stesso giorno, due scuole che testimoniano l’impegno dell’Amministrazione sul fronte dell’edilizia scolastica – sottolinea il sindaco Matteo Buoncristiani, e continua – la Rodari è una scuola che è stata oggetto di un importante intervento di riqualificazione, mentre la Scuola 0/6 è una nuova costruzione, pensata per rispondere alle esigenze dei bambini e delle famiglie. Sono opere diverse, ma hanno tutte lo stesso obiettivo: garantire ai nostri bambini e ai nostri ragazzi ambienti sicuri, moderni, accoglienti e adeguati alla loro crescita”.

“In questa fase – aggiunge l’assessora all’Istruzione Stefania Turini – il confronto con il personale scolastico ci permette di verificare direttamente ogni ambiente e di completarlo sulla base delle esigenze concrete. Il nuovo assetto ci consente di aumentare la capacità di risposta del servizio e di costruire progressivamente un vero percorso educativo 0-6, con spazi e strumenti pensati per accompagnare la crescita dei bambini”.

«Il 15 settembre sarà una giornata di festa per tutta la comunità scolastica – conclude il sindaco – siamo particolarmente contenti di poter inaugurare due realtà così importanti e diverse tra loro: una scuola che torna a vivere e una struttura completamente nuova e dedicata, con un lavoro che mette al centro la qualità degli spazi educativi e il benessere dei bambini”.

A seguire, il sindaco Buoncristiani e l’assessore alla scuola Turini visiteranno le scuole secondarie Arrigo Bugiani e Luca Pacioli, per salutare studenti, docenti e personale scolastico e dare ufficialmente il benvenuto al nuovo anno scolastico.