FIRENZE – Prosegue il viaggio di Estra con “Linea Verde – L’Italia è straordinaria”, il programma di Rai1 che racconta i territori e le comunità in cui il Gruppo è presente, in un percorso tra storia, natura e identità locali.

Dopo la pausa estiva, il viaggio di “Linea Verde – L’Italia è straordinaria” torna in Toscana e fa tappa in Maremma, a Grosseto, per raccontare un’altra forma di energia: quella delle risorse che possono essere recuperate e tornare a nuova vita.

Nel corso della puntata, il vicepresidente di Estra, Alessandro Fabbrini, racconterà l’impegno del Gruppo anche nello sviluppo dell’economia circolare attraverso l’impianto Ecolat, dove i materiali provenienti dalla raccolta differenziata vengono selezionati e valorizzati per essere reimmessi nelle filiere produttive.

Un’esperienza concreta che racconta la visione di Estra: accompagnare la transizione energetica con innovazione e attenzione all’ambiente, creando valore per le comunità.

La puntata di “Linea Verde – L’Italia è straordinaria” andrà in onda sabato 12 settembre alle ore 12 su Rai1 e sarà disponibile anche su RaiPlay.