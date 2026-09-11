CASTEL DEL PIANO – Dal 18 al 20 settembre il Dancing Kronos di Castel del Piano ospita la Festa dell’Unità dell’Amiata Grossetana. Il titolo di questa edizione, “80. Voglia di continuare”, richiama gli ottant’anni della Repubblica.

Giovedì 18 settembre, alle 18, la festa si apre con il dibattito “Il dialogo tra generazioni: passato, presente e futuro della Repubblica”, con Virginia Libero, segretaria nazionale dei Giovani Democratici, Tania Scacchetti, segretaria nazionale dello SPI Cgil, e Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano. Modera Cosimo Garofalo, segretario dei Giovani Democratici della provincia di Grosseto. Alle 21 si tiene un torneo di burraco di beneficenza.

Venerdì 19 settembre, alle 18, il dibattito “Fondata sul lavoro. Industria e salari dall’Amiata e la Maremma all’Italia” porta a Castel del Piano Andrea Orlando, responsabile del Pd per le politiche di reindustrializzazione e già ministro del Lavoro, insieme ad Annarita Bramerini, direttore di Cna Grosseto, e a Leonardo Marras, assessore allo sviluppo economico della Regione Toscana. Modera il giornalista Guido Fiorini. Alle 21 musica e serata danzante con Gabriele Magini.

La serata avrà un formato inusuale. Dopo le relazioni introduttive è previsto uno spazio strutturato di interventi da parte di Cgil, Cisl, Uil, Confindustria Toscana Sud e di un imprenditore del territorio, collocati prima della replica di Orlando, in modo che al dibattito partecipi direttamente chi rappresenta il lavoro e l’impresa in Amiata.

Sabato 20 settembre si comincia alle 15:30 con una passeggiata ecologica per le vie del paese, aperta a tutti. Alle 18 Franco Gabrielli, già capo della Polizia di Stato, presenta “Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica” (Feltrinelli), scritto con il giornalista Carlo Bonini. Dialoga con l’autore Federico Badini.

“C’è bisogno di dimostrare che un’alternativa esiste, e non lo si fa con i proclami”, afferma Federico Badini, segretario del circolo Pd di Castel del Piano e vicesegretario del PD provinciale con delega alle aree interne. “Abbiamo scelto tre temi che le persone conoscono perché li vivono. Il rapporto tra generazioni, che qui significa una cosa molto concreta: un nonno che aiuta un nipote a pagarsi l’affitto perché con il suo stipendio da solo non ce la fa, quel nonno che magari vive sulla sua pelle il problema della solitudine degli anziani. Il lavoro, perché l’Amiata Grossetana è il secondo polo manifatturiero della provincia e il punto non è trattenere le persone con l’affetto, è che qui ci sia lavoro sano e pagato abbastanza da permettersi una casa. E la sicurezza, che come scrive Gabrielli non è il privilegio dei più forti ma il diritto dei più deboli: un manifesto alternativo alla paura e al securitarismo della destra.”

“Siamo al terzo anno consecutivo e questa festa ormai è un appuntamento consolidato per l’Amiata Grossetana“, aggiunge Francesco Biondi, coordinatore del PD dell’Amiata Grossetana. “Non è un risultato scontato in un territorio di comuni piccoli, dove ogni edizione si regge sul lavoro volontario di decine di persone.”

Tutte le sere si cena insieme, con menù fisso a base di prodotti e piatti tipici del territorio al costo di 25 euro bevande incluse. La cena è servita alle 19:30 giovedì 18 e alle 20:30 venerdì 19 e sabato 20, su prenotazione ai numeri 347 0137659 (Claudio) e 368 7275214 (Federico).