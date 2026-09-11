CALDANA – «Suddividere in lotti funzionali il progetto di recupero dell’area dei Bastioni Nord di Caldana, individuando come prima priorità la realizzazione del nuovo parcheggio e cercando di cogliere l’opportunità rappresentata dal Bando Parcheggi 2026 della Regione Toscana».

È quanto chiede una mozione presentata dal gruppo consiliare “Noi, per Gavorrano!”, primo firmatario il consigliere comunale Giacomo Signori, esponente di Forza Italia.

«La nostra è una proposta costruttiva – spiega Signori –. Il progetto dei Bastioni Nord, redatto nel 2021, è interessante e ambizioso, ma prevede un investimento complessivo di circa 748 mila euro. Pensare di realizzarlo necessariamente come un unico intervento rischia di renderne molto difficile l’attuazione, considerato l’impegno economico che comporterebbe per il Comune. Noi proponiamo una strada diversa: mantenere il progetto complessivo, ma suddividerlo in lotti funzionali, stabilendo delle priorità e procedendo progressivamente».

Il quadro economico originario quantifica infatti l’intervento complessivo in 748.394,40 euro.

La priorità indicata da “Noi, per Gavorrano!” è il nuovo parcheggio pubblico previsto a nord delle mura. Una scelta che trova fondamento nello stesso progetto comunale, che individua tra le criticità di Caldana la carenza di spazi per la sosta e pone tra gli obiettivi dell’intervento proprio il potenziamento dei parcheggi pubblici esterni al centro storico.

«La carenza di parcheggi a Caldana è un problema concreto. Per questo chiediamo di partire da ciò che oggi serve maggiormente alla frazione, realizzando il parcheggio e tutte le opere necessarie a renderlo accessibile, sicuro e pienamente funzionale. Successivamente si potrà procedere con gli altri lotti, reperendo di volta in volta le risorse necessarie».

Il progetto originario comprende infatti, oltre al parcheggio, la sistemazione dell’area tra questo e le mura, percorsi pedonali, una terrazza di affaccio tra i bastioni, una scala di collegamento e un ascensore panoramico, oltre alle ulteriori opere di sistemazione, illuminazione e sottoservizi.

La mozione chiede quindi al sindaco e alla giunta di rivedere il progetto articolandolo in più lotti funzionali, individuando nel parcheggio il primo lotto prioritario e aggiornando la progettazione necessaria. L’obiettivo è anche quello di consentire al Comune di partecipare al Bando Parcheggi 2026 della Regione Toscana, verificando tempestivamente tutti i requisiti necessari alla candidatura.

«Non vogliamo rinunciare alla terrazza, all’ascensore, alla scalinata o alla valorizzazione complessiva dei Bastioni – conclude Signori –. Vogliamo, al contrario, creare le condizioni perché il progetto possa finalmente cominciare a essere realizzato. Non aspettiamo di poter fare tutto prima di cominciare a fare ciò che serve subito. Partiamo dal parcheggio e proseguiamo poi, per lotti successivi, verso il completamento dell’intervento».