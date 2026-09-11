MANCIANO – Incidente stradale nella serata di ieri lungo la strada provinciale 159, poco fuori dal centro abitato di Manciano, nel tratto in direzione Montemerano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Manciano.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura con a bordo una coppia è uscita dalla sede stradale, ha urtato la scarpata laterale e si è successivamente ribaltata, finendo per occupare parzialmente la carreggiata.

Nonostante la dinamica dell’incidente, i due occupanti del veicolo sono rimasti illesi.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dell’autovettura incidentata. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità e negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.