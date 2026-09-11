SCANSANO – Martedì 15 settembre Acquedotto del Fiora sarà al lavoro in località Roggetone (comune di Scansano) per un intervento sulla condotta di adduzione.

I lavori sono in programma dalle ore 7 alle 17 e potrebbero determinare un abbassamento della pressione o un’interruzione totale del flusso nelle seguenti località: Strada Provinciale Poggio alla Mozza, sia nel tratto afferente al comune di Magliano in Toscana che in quello ricadente nel Comune di Grosseto.

Si precisa che l’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso. Pertanto, il disservizio alle utenze presenterà uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, dipendente proprio da tale capacità.

Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle ore 21.

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