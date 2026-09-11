GROSSETO – Un uomo di 26 anni è stato arrestato a Grosseto per maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali e rapina ai danni della compagna, una donna di 37 anni. A eseguire il provvedimento, disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto, sono stati i carabinieri della sezione di Polizia giudiziaria della Procura. Cittadino moldavo, come la vittima, l’uomo è gravemente indiziato di un lungo elenco di violenze domestiche ai danni della convivente.

Un clima di terrore dal 2025

Le indagini, condotte sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Grosseto, hanno fatto luce su un drammatico e continuato quadro di violenze domestiche e condotte vessatorie perpetrate a partire dal 2025 ai danni della compagna, scaturite – secondo l’accusa – da una feroce gelosia e dall’abuso abituale di sostanze alcoliche.

Nel corso dei mesi la vittima sarebbe stata ripetutamente aggredita fisicamente: in un episodio trascinata per i capelli e sbattuta contro dei cassonetti dell’immondizia, in un altro colpita al volto con un pugno, con lesioni ed ecchimosi. La donna sarebbe stata inoltre minacciata e privata in più occasioni dei telefoni cellulari e delle chiavi di casa, per impedirle di chiedere aiuto o di allontanarsi.

Le violenze davanti alle figlie minori

Le condotte, secondo la ricostruzione investigativa, si sarebbero consumate costantemente alla presenza delle figlie minori della donna. In un episodio avvenuto a fine luglio 2026, l’uomo, nel tentativo di impedire alla compagna di fare le valigie per rientrare in Moldavia, avrebbe aggredito la vittima e sferrato un pugno alla schiena della figlia quattordicenne, intervenuta per difendere la madre.

Le intercettazioni e i condizionamenti

Le attività d’indagine e l’ascolto delle intercettazioni telefoniche e ambientali hanno evidenziato il forte stato di soggezione e paura della vittima, che in una prima fase aveva tentato di ritrattare le accuse per timore di ritorsioni e di perdere la custodia delle figlie. L’indagato sarebbe arrivato persino a condizionare le dichiarazioni della donna e a rivolgere insulti e minacce agli operanti e al personale scolastico dopo l’audizione protetta della minore.

L’ultima aggressione e la rapina

Nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2026, dopo l’ennesima lite violentissima in cui la donna sarebbe stata afferrata per i capelli e colpita ripetutamente alla testa – refertata poi al pronto soccorso con dieci giorni di prognosi – il 26enne si sarebbe impossessato con la forza del telefono cellulare della vittima e del suo portafoglio, contenente denaro, carte di credito e tutti i documenti d’identità, barricandosi poi in camera per impedirle di allontanarsi.

L’intervento e la custodia in carcere

Nelle prime ore del 7 settembre i carabinieri sono intervenuti insieme ai sanitari del 118 per trarre in salvo la donna e le bambine. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare tutti i beni e i documenti sottratti alla vittima.

Il Gip, valutato l’elevato e concreto pericolo di reiterazione dei reati, il rischio di inquinamento probatorio legato alle pressioni esercitate sulla vittima e sulle testimoni, insieme alla marcata pericolosità sociale dell’indagato, già gravato da recidiva, ha ritenuto la custodia cautelare in carcere l’unica misura idonea a tutelare l’incolumità fisica e psichica della donna e delle figlie minori.

Trattandosi della fase delle indagini preliminari, l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.