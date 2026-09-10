CAMPAGNATICO – Una violenta tromba d’aria ha interessato la zona di Casa Migliorini nel comune di Campagnatico, stamattina, intorno alle 5.

Oltre ad abbattere diversi alberi nel terreno di un podere, la tromba d’aria ha completamente divelto la copertura di un capannone provocando ingenti danni.

In quella zona l’ondata di maltempo ha favorito un temporale molto importante: sono caduti circa 70 millimetri di pioggia.

Il territorio del comune di Camapgnatico è stato particolarmente colpito dal maltempo di stanotte. Ad Arcille si sono allagati i locali della zona ed alcuni allagamenti hanno interessato anche la zona commerciale a fianco.