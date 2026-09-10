Foto di repertorio

GROSSETO – L’appuntamento sportivo più importante, bello e affascinante per Fabia Maramotti del Triathlon Grosseto, pronta calcare la linea di partenza dell’IRONMAN 70.3 World Championship di Nizza.

Sulla Costa Azzurra arriveranno atlete provenienti da ogni parte del mondo che durante la stagione hanno conquistato il proprio pass per il Mondiale. E tra loro ci sarà anche quella ragazza emiliana ormai adottata sportivamente dalla Maremma che, stagione dopo stagione, è diventata uno dei simboli della Triathlon Grosseto.

Il biglietto per Nizza Fabia lo ha conquistato il 7 giugno scorso nelle acque e sulle strade della Sardegna, in occasione dell’Ironman 70.3 di Alghero. Una giornata che rimarrà nella storia della società grossetana, conclusa con il secondo posto internazionale nella classifica a squadre e con Maramotti protagonista di una prestazione straordinaria. Ad Alghero Fabia tagliò la finish line in 4 ore, 44 minuti e 57 secondi, conquistando quella qualificazione mondiale che allora rappresentava un sogno e che adesso, a distanza di pochi mesi, sta per trasformarsi in realtà.

Da quel momento la strada verso Nizza è stata tutt’altro che semplice. Fabia non si è praticamente mai fermata, continuando ad allenarsi e scegliendo alcune delle prove più dure dell’endurance come terreno sul quale costruire la propria condizione. Ad agosto ha affrontato integralmente i circa 22 chilometri di nuoto in mare aperto della “Da Porto a Porto”, la manifestazione benefica all’Argentario che unisce sport e solidarietà. Da Porto Ercole a Porto Santo Stefano, sei ore praticamente senza sosta nelle acque maremmane, arrivando al traguardo insieme ai compagni Andrea Matta e Michelangelo Biondi e conquistando anche il podio.

Poi è arrivata Tallinn. Il 22 agosto, in Estonia, Fabia si è presentata sulla linea di partenza di un Full Ironman, affrontando 3,8 chilometri di nuoto, 180 chilometri in bicicletta e una maratona (42,195 chilometri) con condizioni meteorologiche terribili fra freddo, nebbia, pioggia.

Infine, l’ICON Xtreme Triathlon a Livigno, una delle competizioni più dure del panorama mondiale dell’endurance. Una gara fuori dall’ordinario, con 3,8 chilometri di nuoto nelle fredde acque alpine, 195 chilometri di ciclismo attraverso alcuni dei passi più duri e iconici delle Alpi e oltre 5.000 metri di dislivello, prima di una maratona finale destinata a concludersi in alta quota.

Una prova nella quale il cronometro quasi scompare davanti alla montagna, al dislivello, alle temperature e alla capacità dell’atleta di continuare a spingere quando il corpo comincia a chiedere di fermarsi.

Fabia ha voluto esserci. Ma proprio durante quella gara sono arrivati alcuni problemi fisici e con il Mondiale ormai vicinissimo, Maramotti ha deciso lucidamente di fermarsi, per non compromettere qualcosa di molto più importante. Nizza era ormai dietro l’angolo e Fabia ha scelto Nizza.

Quel giorno è arrivato. Il 12 settembre la professionista della Triathlon Grosseto entrerà nelle acque del Mediterraneo insieme alle migliori atlete qualificate del mondo per affrontare i 1,9 chilometri di nuoto che apriranno l’IRONMAN 70.3 World Championship, con la consapevolezza di non dover dimostrare più nulla. Essere sulla linea di partenza di un campionato del mondo è già la dimostrazione di ciò che ha costruito.

Chi la conosce sa altrettanto bene che sabato mattina, quando entrerà nelle acque del Mediterraneo insieme alle migliori atlete qualificate del pianeta, difficilmente penserà di essere arrivata fin lì soltanto per partecipare.

Fabia gareggerà come ha sempre fatto con coraggio, tecnica, testa e quella straordinaria capacità di soffrire che appartiene agli atleti veri.

Dall’Emilia alla Maremma, da Grosseto alla Sardegna, dall’Estonia alle montagne di Livigno e infine alla Costa Azzurra. Questa volta il viaggio porta direttamente al Campionato del Mondo IRONMAN 70.3, con tutto il Triathlon Grosseto vicino con lo spirito.