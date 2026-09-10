ORBETELLO – «Si può parlare ormai certamente di fallimento per quanto riguarda la raccolta firme per la secessione di Talamone e Fonteblanda» a farlo sapere il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, alla luce dei dati riguardanti il numero dei firmatari.

«Dopo un intenso porta a porta – spiega il primo cittadino lagunare – utile a convincere i cittadini a firmare e che si è svolto non solo nei luoghi interessati, Fonteblanda e Talamone, ma addirittura anche in altre frazioni, i continui incontri, il passa parola, gli articoli sui giornali e il volantinaggio a tappeto, oggi emerge che neanche il 25% dei residenti tra Fonteblanda e Talamone ha firmato per richiedere la secessione dal Comune di Orbetello».

«Questo – sottolinea Casamenti – dovrebbe far capire qualcosa e insegnare qualcosa ai promotori. Praticamente il numero complessivo dei firmatari non si avvicina nemmeno lontanamente al numero di coloro che votano da sempre contro questa Amministrazione Comunale. È normale che ci sia questo disinteresse quando i promotori di una secessione sono turisti e non i cittadini che vivono tutti i giorni nel nostro Comune e quando l’iniziativa ha connotati meramente politici, tanto che gli autenticatori delle firme altri non sono che alcuni consiglieri di opposizione del Comune di Orbetello».

«Abbiamo avuto accesso tramite i canali di legge ai documenti di presentazione del progetto – dice ancora il sindaco – e alla relazione tecnica ed economica, in quanto interessati, in qualità di amministratori, al progetto per comprenderne l’adeguatezza e siamo rimasti a dir poco esterrefatti. La relazione è una paginetta che non dice nulla, senza un numero, senza una comparazione economica, senza una valutazione patrimoniale».

«Un’iniziativa, quindi – prosegue Casamenti – che non tiene conto dei costi sostenuti dal Comune di Orbetello per gestire e mantenere servizi e degli interventi fatti nelle due frazioni e che si traducono in investimenti per milioni di euro annui e che un piccolo comune non potrebbe affrontare se non raddoppiando le tasse ai propri cittadini. Spero che, dopo questo flop, i promotori desistano dall’andare avanti in un’iniziativa che dimostra essere fuori dalla realtà».

«Tanti sono stati gli interventi realizzati da questa Amministrazione Comunale a Fonteblanda e Talamone – conclude – e, con lo strumento urbanistico “piano operativo”, in dirittura di approvazione finale, lo sviluppo per Fonteblanda e Talamone sarà straordinario e apporterà nuova linfa economica. Uno sviluppo che con la secessione si azzererebbe con gravissimo danno per i cittadini e gli imprenditori che hanno atteso anni per il traguardo di trasformazione urbanistica».