CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Riprendono gli scavi alla “Domus dei Dolia” nel Parco archeologico di Vetulonia. L’unità residenziale, così denominata in letteratura grazie al rinvenimento al suo interno di alcuni grandi orci, o dolia, ancora integri e in situ, rappresenta allo stato attuale delle ricerche, per dimensioni e caratteri, l’abitazione principale e più significativa dell’intero quartiere urbano sviluppatosi sull’altura di Poggiarello Renzetti in età ellenistica, fra gli inizi del III e i primi decenni del I secolo a.C.

La più grande dimora del quartiere

Con la sua estensione di quasi 500 metri quadrati e le sue peculiari decorazioni pavimentali e parietali dei vani tricliniari e di rappresentanza, che trovano confronto nelle più belle ville d’ozio della fase romana di Pompei, la domus si erge quale grande dimora angolare fra due arterie viarie congiunte a perpendicolo, a disegnare l’angolo di un’insula del quartiere etrusco-romano compresa fra la via “dei Ciclopi” e la via “del Tempio”.

Le indagini condotte nel decennio 2009-2019 hanno messo in luce un impianto architettonico assai articolato, caratterizzato da almeno quindici ambienti e segnato da più fasi costruttive fra il III e il primo quarto del I secolo a.C., quando la casa, e con essa l’intero quartiere, vennero definitivamente distrutti da un grande incendio tradizionalmente connesso alle azioni di rappresaglia poste in atto dalle truppe sillane ai danni delle città etrusche alleate con Mario.

Il progetto di ripresa degli scavi

Dopo una lunga pausa durata sei anni, le operazioni di scavo si sono riavviate grazie a un progetto scientifico mirato alla messa in luce integrale della domus e alla sua valorizzazione, elaborato e attuato dal direttore dei Parchi archeologici della Maremma Leonardo Bochicchio, grazie a un importante finanziamento del Ministero della Cultura – Direzione generale Musei, insieme alla direttrice scientifica del Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” – MuVet di Vetulonia Simona Rafanelli, coadiuvati dal direttore di dipartimento dell’Ateneo di Perugia Gian Luca Grassigli.

Il progetto si è avvalso della collaborazione dell’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, con la sindaca Elena Nappi e l’assessore al Progetto Vetulonia Walter Massetti, e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, con il funzionario di zona Enrico Maria Giuffré. Sul campo, archeologi e studenti universitari sono stati affiancati dai volontari dell’Associazione culturale archeologica Isidoro Falchi di Vetulonia, presieduta da Mauro Rossi e Daniela Antonini.

I risultati della campagna 2026

La campagna di scavo 2026, condotta nel mese di agosto, si è concentrata nel settore nord-est della domus ancora non indagato e lungo il fronte settentrionale della dimora, con l’obiettivo di esaminare l’intera superficie dell’abitazione, definendone l’estensione, e di evidenziare la prosecuzione del tracciato della via “dei Ciclopi”.

I risultati delle quattro settimane di scavo non hanno tradito le aspettative, restituendo la base dei muri perimetrali dell’abitazione, cinta anche lungo il lato ovest da una profonda canaletta fognaria di deflusso delle acque ancora ben conservata. Il vasto spazio “K”, già inteso come possibile peristilio, è risultato occupato da almeno due vani quadrangolari e da un’ampia cisterna a bocca circolare, dell’ampiezza di oltre due metri, dalla quale si diparte una canaletta ben conservata realizzata in coppi semicircolari.

La sorpresa: l’ingresso principale

È proprio dal fronte settentrionale dell’abitazione che, giunti ormai al termine dello scavo, provengono i risultati maggiori e a dir poco sorprendenti. A circa un metro dalla soglia individuata nella campagna del 2018, è venuta in luce una nuova lastra lapidea di soglia che segna l’accesso principale alla domus dalla via “dei Ciclopi”, articolato in due ingressi protetti da un tettuccio porticato di tegole e coppi.

L’accesso è impreziosito da una sistemazione apposita dei basoli della via, centrati su un tombino di sagoma ovaleggiante con foro di scolo delle acque, a comporre sul piano stradale un singolare motivo ornamentale a ventaglio, che non sembra trovare puntuali raffronti nei basolati finora noti dei tracciati stradali urbani coevi. Un risultato che rappresenta la premessa per un nuovo intervento, attualmente in fase avanzata di pianificazione, in programma a breve nella medesima area archeologica.

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