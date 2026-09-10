GROSSETO – Dopo una notte molto complessa, caratterizzata da forte maltempo, oggi 10 settembre Acquedotto del Fiora comunica di essere impegnato in numerosi interventi su tutto il territorio servito per risolvere le problematiche causate dagli eventi meteorologici occorsi, con impatti diretti o indiretti sulle infrastrutture del servizio idrico integrato.

«L’azienda è al lavoro, senza sosta, da stanotte – dice AdF in una nota – Il forte maltempo ha infatti causato criticità a più livelli, ad esempio eventuali danni alla rete elettrica possono determinare il possibile fermo anche di impianti gestiti dal gestore idrico. I tecnici del Fiora e il personale delle ditte specializzate sono all’opera su tutte le infrastrutture colpite, risolvendo progressivamente tutte le criticità».

«In alcuni casi potrebbero verificarsi temporanee sospensioni dell’erogazione idrica – conclude AdF – In molti casi i danni sono già stati risolti, in altri sono di entità maggiore e il ripristino proseguirà anche nel corso della giornata. Fiora è in costante contatto con il gestore dell’energia elettrica per monitorare le tempistiche di ripristino e intervenire, se necessario, con generatori, così da evitare quanto più possibile sospensioni dell’erogazione idrica ai cittadini».