GROSSETO – Dal 30 settembre 2026 non sarà più possibile effettuare il pagamento delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei mediante bollettino postale su conto corrente postale intestato alla Regione Toscana.
Da tale data, il versamento dovrà essere effettuato attraverso il canale digitale regionale Iris, integrato con il sistema nazionale PagoPA, tramite il quale l’utente potrà procedere al pagamento secondo le diverse modalità rese disponibili dalla piattaforma e dai prestatori di servizi di pagamento abilitati.
Pertanto dal 30 settembre 2026 non sarà più possibile effettuare il versamento sul conto corrente postale n. 6750946 intestato a Regione Toscana mediante bollettino postale.