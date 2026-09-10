SATURNIA – I Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Manciano sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi, 10 settembre, in prossimità della necropoli etrusca di Saturnia.

Su una strada vicinale, per via del maltempo, era caduta una grande quercia.

La pianta aveva completamente ostruito la sede stradale, isolando temporaneamente i residenti della zona.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla rimozione della pianta e alla messa in sicurezza dell’area, consentendo la riapertura della strada e il ripristino della viabilità.

Non si registrano persone ferite.