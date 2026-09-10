GROSSETO – Il Presidente Sergio Mattarella il 17 settembre sarà a Grosseto a visitare la Stanza rosa, la stanza del pronto soccorso l’ospedale Misericordia di Grosseto dove è nata l’esperienza del Codice rosa che ha poi fatto scuola in tutta Italia su come affrontare la violenza di genere sulle donne.

Lo si apprende dal sito del Quirinale che pubblica l’agenda del Presidente della Repubblica. Mattarella sarà a Grosseto alle 17.

Il valore simbolico della visita

La visita ha un valore simbolico, specie in seguito ai molti femminicidi e violenze sulle donne. Qui, nel 2009, nacque un percorso poi trasformatosi in protocollo, che cercava di capire e intercettare il disagio di quelle donne maltrattate che non avevano il coraggio di denunciare. A loro disposizione, oltre al supposto medico, veniva messo quello legale e delle forze dell’ordine tutte formate appositamente, sino all’atto estremo di accogliere la donna in una casa rifugio segreta.

Dal Codice rosa alle linee guida nazionali

L’esperienza maturata in Toscana, divenuta progetto regionale nel 2011 e rete clinica nel 2016, ha contribuito alla definizione delle Linee guida nazionali (Dpcm 24 novembre 2017), che rappresentano tuttora il principale riferimento per l’organizzazione dei percorsi di soccorso nel nostro Paese.