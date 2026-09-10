GROSSETO – Dopo i disagi nei centri abitati, il conto dei danni si allarga alle zone rurali della provincia. Le prime foto di strade bloccate e dissestate arrivano da zone nel comune di Grosseto, come Piagge del Maiano e Casette di Mota, ma anche in Grancia e in altre zone di campagna fuori dal comune capoluogo si sono registrati altri disagi.

I dati delle centraline del Centro funzionale regionale della Toscana fotografano precipitazioni intense soprattutto tra Amiata e Alta Maremma.

Se nei centri abitati il maltempo ha messo in ginocchio strade e sottopassi, nelle campagne della provincia di Grosseto la conta dei danni si preannuncia altrettanto pesante. Le rilevazioni delle stazioni pluviometriche del Cfr, aggiornate alla mattinata di oggi 10 settembre, restituiscono un quadro di precipitazioni intense e concentrate, cadute soprattutto tra la notte e le prime ore del mattino.

I picchi nell’entroterra: 110 mm a Baccinello

Al vertice della classifica delle precipitazioni cumulate si trova la stazione di Baccinello (Scansano), che ha registrato 110 mm di pioggia entro le 8.00 di oggi, con un picco isolato di quasi 36 mm caduto in una sola ora nella notte. Poco sotto si trova il dato rilevato dalla stazione di Stiacciole, nel comune di Grosseto, dove i pluviometri segnano 108,3 mm, distribuiti in due ondate: una tra la sera del 9 e la notte, l’altra, più intensa, nelle prime ore di oggi.

Valori altrettanto elevati arrivano dalla zona collinare e amiatina:

Granaione , Campagnatico: 89,6 mm

, Campagnatico: 89,6 mm Arcidosso : 87,7 mm, con precipitazioni concentrate quasi tutte tra le 4 e le 6 del mattino

: 87,7 mm, con precipitazioni concentrate quasi tutte tra le 4 e le 6 del mattino Pitigliano : 86,9 mm

: 86,9 mm Castel del Piano : 80,6 mm

: 80,6 mm Casotto dei Pescatori, Grosseto: 79,8 mm

Numeri che spiegano bene i danni segnalati nelle campagne: smottamenti lungo i cigli stradali, tombini e attraversamenti idraulici danneggiati dalla furia dell’acqua, guadi divelti e le sedi stradali invase da fango e detriti.

Anche l’area a sud di Grosseto e la fascia costiera hanno registrato accumuli significativi, seppur inferiori alla fascia collinare: la stazione di rilevazione di Batignano ha segnato 61,4 mm, Braccagni 55,9 mm e Casteani nel comune di Gavorrano, 50,9 mm.

Dove ha piovuto meno

Non tutta la provincia è stata colpita nello stesso modo. La stazione di Follonica ha registrato uno dei valori più bassi (seppur significativo): 41,2 mm, uno dei valori più contenuti tra le centraline della fascia costiera nord. Uno dei dati più bassi in assoluto arriva dalla stazione di San Donato, nel comune di Orbetello, dove i pluviometri segnano appena 27,8 mm, concentrati quasi tutti in una singola ondata tra le 4 e le 5 del mattino.

A zero i dati delle rilevazioni pluviometriche delle stazioni di Orbetello e Monte Argentario, a dimostrazione che la Maremma da nord a sud è stata toccata in maniera piuttosto difforme dalla pioggia. In questa porzione di territorio il fenomeno è stato meno intenso rispetto all’entroterra collinare e amiatino.

L’aggiornamento del Consorsio Bonifica

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud fa sapere che il monitoraggio è attivo su tutti i corsi d’acqua in gestione.

«Nonostante la pesante ondata di maltempo che ha colpito la Maremma nella notte, non si segnalano criticità – dice il Consorzio Bonifica in una nota – È stato aperto, attorno alle 8 di giovedì 10 settembre, il servizio di piena sul fiume Bruna, ma i livelli non destano al momento preoccupazione. L’attenzione del Consorzio resterà massima fino al termine dell’allerta meteo in vigore».