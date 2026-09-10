GROSSETO – Notte intensa per i vigili del fuoco di Grosseto a causa del maltempo che sta interessando la provincia. Tra gli effetti del temporale, a Follonica è stato chiuso il sottopasso di via Isole Eolie.

Trenta interventi dalla serata di ieri

Dalla prima serata di ieri a questa mattina i vigili del fuoco hanno effettuato 30 interventi, mentre altri 15 sono attualmente in corso. Le operazioni vedono impegnate quattro squadre della sede centrale e due squadre dei distaccamenti di Arcidosso e Follonica, per un totale di 12 mezzi e 30 unità.

La zona maggiormente interessata è quella del capoluogo, dove le squadre sono intervenute per allagamenti di appartamenti e scantinati, sottopassi con auto e mezzi pesanti bloccati dall’acqua, nonché per alberi abbattuti o danneggiati dalle forti raffiche di vento di scirocco. Altri interventi sono in corso nella zona di Arcidosso e Pitigliano, principalmente per alberi abbattuti e smottamenti. Al momento non si registrano persone ferite.

L’allerta della Regione Toscana

La Regione Toscana segnala un intenso sistema temporalesco attivo sulle province di Grosseto e Livorno, in estensione alla provincia di Pisa e successivamente anche a parte delle province di Siena, Firenze, Prato e Pistoia, con forti precipitazioni. Il sistema sta evolvendo in un mesociclone.

Nelle ultime due ore, sottolinea la Regione, sono stati registrati oltre 10mila fulmini nell’area, con raffiche superiori agli 85 chilometri orari. L’invito è a prestare la massima attenzione.

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