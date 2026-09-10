PITIGLIANO – La strada statale 74 “Maremmana” è temporaneamente chiusa al transito nel tratto di via Niccola Ciacci, nel centro abitato di Pitigliano.

Al momento non è quindi possibile percorrere questo tratto della statale in direzione della piazza e della parte nuova del paese. Per attraversare Pitigliano è necessario seguire il percorso alternativo dalla Rotta.

Non sono state al momento fornite indicazioni sui tempi necessari per la riapertura della strada. Seguiranno aggiornamenti non appena sarà nuovamente possibile transitare lungo il tratto interessato.

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