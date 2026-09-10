CAMPAGNATICO – Il maltempo ha colpito molto duro nel comune di Campagnatico dove una tromba d’aria si è abbattuta nella zona di case Migliorini e la pioggia ha allagato anche le scuole e il centro commerciale di Arcille.

«Una vera e propria tempesta»

«Siamo al lavoro con i nostri operai e con la Polizia municipale – afferma il sindaco di Campagnatico Elismo Pesucci – abbiamo avuto una vera e propria tempesta, con alberi sradicati, fossette piene che hanno trascinato il fango nelle strade, e allagamenti d fondi taverne e garage».

Scuola e centro commerciale allagati

Al momento sono allagate anche la scuola primaria di Arcille e il vicino centro commerciale.

Cento chilometri di strade da controllare

«Abbiamo 100 chilometri di strade da mettere in sicurezza e controllare – prosegue Pesucci -. Sembra che però, al momento, le strade siano sgombre e percorribili».