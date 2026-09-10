ARCIDOSSO – Dopo la tempesta di ieri notte, una mattinata di lavoro intenso per operai comunali e Polizia Locale di Arcidosso, impegnati in diversi interventi di ripristino e messa in sicurezza sul territorio.

Tra questi anche il recupero di un gattino finito nell’acqua dell’invaso dietro alla Rama durante il maltempo. L’animale è stato salvato grazie all’intervento di Paolo Zamperini e Ivan Mammolotti, un operaio comunale e un agente della Polizia Locale.

Il gattino sta bene ed è stato messo in sicurezza.

Il Comune ringrazia tutto il personale impegnato nelle operazioni di questa mattina e, in particolare, Paolo e Ivan per la prontezza dimostrata nel recupero.

Se qualcuno riconosce il gattino o ritiene possa essere il proprio, può rivolgersi alla Polizia Locale di Arcidosso per avere informazioni.