MANCIANO – Eva Colzani ha scelto il territorio di Manciano come luogo nel quale vivere e sviluppare una nuova fase del proprio percorso artistico e creativo. Una scelta legata anche alla storia della sua famiglia: sua madre aveva infatti scelto questo territorio prima di lei e l’artista ha deciso di seguirla, trovando nella Maremma un contesto nel quale proseguire e condividere le proprie attività.

Artista poliedrica, scrittrice e autrice, Eva Colzani ha costruito negli anni un percorso che attraversa diverse forme espressive, dalla pittura alla scrittura, fino alla produzione audiovisiva e ai progetti dedicati al benessere e alla consapevolezza personale.

Tra le sue opere figura “Se questo vale la mia vita”, pubblicata integralmente da LibriVivi. Il progetto, nato in ambito letterario, è destinato a svilupparsi anche attraverso il linguaggio audiovisivo: secondo quanto annunciato dall’artista, a partire dal mese di settembre prenderanno il via i preparativi per la realizzazione di una serie televisiva tratta dall’opera.

Accanto a questo percorso si colloca “Felice come chi ha fatto pace con il passato”, un progetto dedicato alla conoscenza di sé e alla possibilità di trasformare la propria esperienza attraverso un cammino di riconciliazione con il passato.

A questo progetto sono state collegate le “Domeniche di Rinascita”, tre appuntamenti gratuiti organizzati nel mese di agosto nel giardino pubblico di Poggio Capanne, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Manciano. Gli incontri del 16, 23 e 30 agosto hanno proposto momenti di meditazione, musica, movimento e ascolto, offrendo ai partecipanti uno spazio dedicato alla pausa, al benessere e alla condivisione.

L’appuntamento conclusivo del 30 agosto ha chiuso il ciclo in un clima di partecipazione e apprezzamento. Le “Domeniche di Rinascita” hanno rappresentato il primo progetto realizzato da Eva Colzani nel territorio di Manciano e l’avvio di un percorso che potrà proseguire attraverso nuove iniziative artistiche e culturali.

«Ho scelto Manciano per una ragione molto semplice: l’amore – afferma Eva Colzani –. Mia mamma aveva scelto questo luogo e io ho deciso di seguirla. Oggi desidero far conoscere al territorio il mio lavoro e i progetti ai quali sto lavorando, creando nuove occasioni di incontro e condivisione».

L’amministrazione comunale ha sostenuto la realizzazione delle tre serate, mettendo a disposizione lo spazio pubblico di Poggio Capanne e collaborando all’organizzazione dell’iniziativa. Un primo incontro tra l’artista e la comunità mancianese, destinato ad aprire la strada a nuove occasioni di collaborazione.