Foto di repertorio

ORBETELLO – Ultimo appuntamento della stagione per Alex Innocenti, che da domani 11 settembre fino a domenica 13 sarà al Circuit Ricardo Tormo di Valencia per il round conclusivo dell’European Handy Bridgestone Cup 2026.

Per Alex sarà anche il debutto sul tracciato spagnolo: un circuito nuovo da scoprire e due gare decisive, con 50 punti ancora in palio, oltre ai bonus, che lasciano matematicamente aperti i giochi per il campionato.

Innocenti arriva a Valencia terzo nella classifica generale con 40 punti, a 39 lunghezze dal leader Flavien Jamet. Una distanza importante, che rende la rincorsa al titolo un’impresa difficile, ma non ancora impossibile. Più che i calcoli, però, a Valencia conterà la pista.

La stagione ha fin qui mostrato una grande solidità di risultati. Dopo il ritiro per un problema tecnico in Gara 1 al Mugello, Alex ha conquistato il secondo posto in Gara 2, risultato replicato nell’unica gara disputata a Cremona. Due secondi posti che confermano la sua competitività nella 1000, ma che allo stesso tempo alimentano quella naturale voglia di fare un passo in più. A Valencia, sulla Ducati Panigale V4 preparata dal Team Punto Moto Corse, l’obiettivo è provare a trasformare la continuità dimostrata finora in una vittoria.

Il tutto senza dimenticare il valore degli avversari. A partire dal leader del campionato Flavien Jamet, fino a Corrado Caruso e Jakob Lorenz, Alex troverà in pista piloti veloci ed esperti, pronti a contendersi fino all’ultimo i risultati di questo finale di stagione.

“Mi piace correre per vincere, è sempre stato così – ha commentato il pilota orbetellano – Quando entro in pista cerco di dare il massimo e a Valencia non sarà diverso. So che sarà difficile: ci sono piloti molto forti e per me sarà anche la prima volta su questo circuito. I due secondi posti sono stati risultati importanti, ma è normale voler provare a fare qualcosa in più. Il campionato è ancora matematicamente aperto, quindi andremo a Valencia per giocarci al meglio tutte le nostre possibilità e, soprattutto, per provare a salire sul gradino più alto”.

Quello di Valencia sarà un appuntamento speciale anche per un altro motivo. Sono ormai dieci anni che Alex corre con DI.DI. Diversamente Disabili, l’associazione che ha reso possibile la nascita e lo sviluppo di questo progetto sportivo.

Fondata nel 2013 da Emiliano Malagoli e Chiara Valentini, DI.DI. nasce con l’obiettivo di avvicinare o riavvicinare alle due ruote persone con disabilità. Da quel progetto è nata anche l’attività agonistica: l’European Handy Bridgestone Cup ha mosso i primi passi al Mugello nel 2014 e oggi è una competizione internazionale riconosciuta da FIM Europe, con piloti provenienti da diversi Paesi europei.

La stagione 2026, organizzata e promossa da DI.DI., ha attraversato Mugello, Cremona e Valencia, portando ancora una volta il motociclismo “paralimpico” all’interno di importanti appuntamenti della velocità nazionale e internazionale.

Per Alex, che di questo progetto fa parte da un decennio, Valencia sarà però prima di tutto una gara.

Due partenze, due possibilità e ancora tutto da decidere. La rincorsa al titolo è complicata, la voglia di provarci è intatta.