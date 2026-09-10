GROSSETO – È in arrivo l’avviso pubblico di manifestazione di interesse del Comune di Grosseto per individuare gli enti del terzo settore e i partner del privato sociale interessati a collaborare alla realizzazione degli interventi di contrasto all’emergenza freddo per le persone senza dimora presenti sul territorio comunale.

Gli interventi saranno attivi nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 marzo, con l’obiettivo di garantire, durante i mesi più freddi, una risposta concreta alle situazioni di maggiore fragilità, prevedendo in particolare la possibilità di offrire accoglienza notturna in strutture riscaldate, oltre alla fornitura di alcuni beni di prima necessità, tra cui coperte, indumenti e prima colazione.

La procedura sarà realizzata attraverso un percorso di co-progettazione, con l’obiettivo di mettere in rete competenze, esperienze e risorse presenti sul territorio. I soggetti interessati dovranno individuare e mettere a disposizione strutture idonee all’accoglienza notturna, situate nel territorio comunale e conformi ai requisiti previsti in materia di sicurezza, igiene e riscaldamento. Potranno partecipare alla manifestazione di interesse gli Enti del Terzo Settore iscritti al Runts e la Caritas Diocesana, che potrà prendere parte alla co-progettazione anche in qualità di soggetto partner.

L’avviso sarà pubblicato a breve sul sito istituzionale del Comune di Grosseto. Con la pubblicazione saranno disponibili tutte le informazioni relative ai requisiti di partecipazione, alla documentazione da presentare, alle modalità di candidatura e ai termini per la presentazione delle domande.

L’iniziativa punta a garantire, anche per la prossima stagione invernale, una rete di accoglienza capace di offrire un riparo sicuro e dignitoso alle persone senza dimora, attraverso la collaborazione tra amministrazione comunale, terzo settore e realtà del territorio.

“Con l’avvicinarsi dei mesi più freddi abbiamo il dovere di non lasciare indietro nessuno – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. L’emergenza freddo riguarda persone che vivono condizioni di estrema fragilità e alle quali una comunità civile deve essere capace di offrire risposte concrete. Con questo avviso vogliamo costruire, insieme al terzo settore e alle realtà sociali del territorio, una rete organizzata che garantisca accoglienza notturna in luoghi sicuri e riscaldati e beni di prima necessità. Non interventi improvvisati, quindi, ma un sistema capace di affrontare l’inverno con programmazione, responsabilità e attenzione alla dignità di ogni persona”.

“L’avviso pubblico rappresenta uno strumento importante perché punta sulla co-progettazione e sulla collaborazione con chi ogni giorno opera a contatto con le situazioni di maggiore fragilità – aggiunge l’assessore al sociale Carla Minacci –. L’obiettivo è arrivare preparati al periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 marzo, individuando strutture adeguate all’accoglienza notturna e garantendo anche coperte, indumenti, prima colazione e altri beni essenziali. Vogliamo mettere insieme competenze, esperienze e risorse dell’amministrazione, del terzo settore e del privato sociale per costruire una risposta efficace e coordinata all’emergenza freddo”.