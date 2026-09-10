GROSSETO – Il Comune informa la cittadinanza di aver ricevuto dagli organi sanitari competenti una segnalazione relativa a un caso umano accertato di infezione da virus West Nile (West Nile Disease – WND).

Dall’indagine epidemiologica condotta dai servizi sanitari è emerso che la persona interessata ha soggiornato, nel periodo compatibile con l’incubazione della malattia, presso una struttura ricettiva situata a Marina di Grosseto.

In considerazione della segnalazione, e in accordo con quanto previsto dai Piani nazionale e regionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi, l’amministrazione comunale sta provvedendo alla valutazione e al rafforzamento delle misure di prevenzione e delle azioni mirate al controllo del vettore, in coordinamento con le autorità sanitarie competenti.

Le raccomandazioni alla cittadinanza

Il virus West Nile viene trasmesso principalmente attraverso la puntura di zanzare infette. Per ridurre il rischio di punture si raccomanda di adottare alcune semplici misure di protezione individuale:

– utilizzare repellenti cutanei secondo le modalità indicate in etichetta, in particolare quando si soggiorna all’aperto nelle ore serali e dopo il crepuscolo;

– indossare, quando possibile, abbigliamento che copra braccia e gambe;

– utilizzare zanzariere a maglie fitte alle finestre e alle porte per impedire l’ingresso delle zanzare nelle abitazioni;

evitare, per quanto possibile, la presenza di ristagni d’acqua in prossimità delle abitazioni, dove le zanzare possono riprodursi.

L’amministrazione invita la cittadinanza a seguire le indicazioni delle autorità sanitarie e a collaborare alle iniziative di prevenzione e controllo che saranno eventualmente predisposte sul territorio.

Per favorire una corretta informazione e sensibilizzazione della popolazione, sarà inoltre diffuso il materiale informativo predisposto dalla Regione Toscana sulle misure di prevenzione e lotta alle zanzare.

Il Comune continuerà a mantenere il necessario raccordo con i servizi sanitari competenti e fornirà tempestivamente eventuali ulteriori aggiornamenti alla cittadinanza.