GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net AtWork, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo [email protected].

OFFERTE DI LAVORO IN MAREMMA

Agenzia cerca personale

Agenzia cerca personale a Grosseto: sia persone da formare e accompagnare in un nuovo percorso professionale, anche senza esperienza nel settore, sia professionisti già avviati con esperienza nel settore assicurativo o in ambiti commerciali e consulenziali affini. A questo LINK approfondimenti sul tipo di lavoro e le modalità per candidarsi.

Invia il tuo CV all indirizzo email [email protected], su Whatsapp al numero 351 726 2454.

Uscita di Sicurezza

• La cooperativa Uscita di Sicurezza ricerca infermieri, da assumere con un contratto a tempo determinato per sei mesi, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato dopo il primo semestre, da impiegare in alcune strutture residenziali della città di Grosseto. Sarà applicato il contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali e l’incarico sarà a tempo pieno, per un totale di 38 ore settimanali. E’ prevista la possibilità di fruire di incentivi. La retribuzione annuale lorda è di 25.417,40 euro.

E’ possibile inviare la propria candidatura sul sito di Uscita di Sicurezza all’indirizzo: https://bjb.uscitadisicurezza.grosseto.it:8345/portalecv/

Per informazioni è possibile rivolgersi a [email protected]

Info LINK

Opportunità con la Pubblica amministrazione

Assumono il Comune di Campagnatico (Collaboratore amministrativo scade 10/9), Comune di Monte Argentario (Funzionario tecnico scade 26/9). Tutte le offerte e i bandi li potete trovare sul postale inPA INFO LINK

Anche Poste cerca personale. È possibile inviare la propria candidatura, entro il 26 agosto, tramite la pagina web https://carriere.posteitaliane.it/.

Cescot

• Cescot, agenzia formativa Confesercenti, raccoglie curricula di varie figure professionali per le aziende associate. Inviare curriculum a [email protected] autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Centro per l’impiego:

• Il centro per l’impiego della Provincia di Grosseto offre varie opportunità. Si va dal cameriere al meccanico, dall’operaio al magazziniere, cantiniere, trattorista, pizzaiolo, barista, responsabile di negozio, tecnico alimentare, programmatore, autista, e molto altro. Per visionarle tutte si può cliccare su QUESTO LINK.