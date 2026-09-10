SCARLINO – Domenica 13 settembre torna il Trofeo dello Scalatore, manifestazione di ciclismo amatoriale giunta alla 21esima edizione e organizzata dal Marathon Bike Acsi insieme all’Avis di Gavorrano e Scarlino, con il patrocinio della Provincia di Grosseto e il contributo economico del Comune di Gavorrano.

La gara, che prenderà il via nel territorio di Gavorrano, interesserà anche il Comune di Scarlino con il passaggio della carovana nella frazione Le Case.

Le interruzioni del traffico

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, dalle 9.30 alle 12.00 e comunque fino al termine della gara, in via delle Case sarà temporaneamente sospesa la circolazione veicolare in entrambe le direzioni durante il passaggio dei concorrenti.

Le interruzioni del traffico avranno una durata massima di 15 minuti per ciascun giro. Durante la chiusura non sarà possibile immettersi nel percorso interessato dalla gara e gli automobilisti dovranno rispettare le indicazioni del personale presente e degli agenti incaricati della gestione della viabilità.

L’organizzazione provvederà al posizionamento della segnaletica necessaria e alla presenza di personale alle intersezioni con le strade provinciali 84 e 135.

Il Comune di Scarlino invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni degli operatori durante lo svolgimento della manifestazione.