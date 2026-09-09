GROSSETO – In concomitanza con la riapertura delle scuole, la Provincia di Grosseto avvia la fase sperimentale del nuovo piano di viabilità interna della Cittadella dello Studente, che introduce una riorganizzazione dei flussi veicolari per garantire una maggiore sicurezza durante gli orari di entrata e uscita degli studenti dagli istituti scolastici e per incentivare l’uso di mezzi pubblici e la mobilità dolce.

Pertanto, nella fascia oraria che va dalle ore 6.30 del mattino alle ore 14, l’accesso alla Cittadella dello Studente da parte dei mezzi privati non autorizzati sarà consentito esclusivamente dal primo cancello di via De’ Barberi su via Italo Ragni, proseguendo su via Bellucci fino ad uscire di nuovo dalla Cittadella, attraverso l’ultimo tratto di via Lazzeri, e rientrando in via De’ Barberi, all’altezza del cancello adiacente alla piscina. Lungo questo percorso ad anello le auto scorreranno in un unico senso di marcia sulla corsia parallela a quella riservata agli autobus che sarà identificabile grazie all’apposita segnaletica.

All’ingresso sud della Cittadella dello Studente, per agevolare le famiglie, con i mezzi privati sarà possibile usufruire della corsia di scambio adiacente a via Aurelia Sud, realizzata nel 2024, che consente la fermata temporanea delle auto per la salita e discesa degli studenti, in un’area protetta ma totalmente esterna al campus della Cittadella. Per facilitare l’immissione in questa corsia, è stato realizzato un adeguamento della carreggiata di via Lazzeri all’accesso da via Aurelia Sud, creando una terza corsia stradale di accumulo per le vetture in svolta.

Tutte le altre vie di accesso e di transito all’interno del campus, nella fascia oraria 6.30-14, saranno interdette ai mezzi privati non autorizzati. L’accesso sarà invece consentito ai ciclomotori degli studenti, alle biciclette, agli autobus che avranno delle corsie dedicate, ai mezzi di soccorso. Saranno inoltre rilasciati dei pass per l’accesso veicolare agli studenti con disabilità o ridotte capacità motorie, al personale scolastico, ai dipendenti delle società concessionarie di servizi del campus.

Al di fuori di suddetti orari la circolazione continuerà ad essere liberamente consentita a tutti i mezzi all’interno dell’intera area.

“Ogni mattina – commenta Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – migliaia di studenti e studentesse attraversano le strade della Cittadella dello Studente e genitori e insegnanti condividono la stessa preoccupazione: che il traffico non rappresenti un elemento di pericolo per nessuno. Negli anni quest’area ha registrato situazioni critiche e incidenti. È proprio dalla volontà di proteggere chi ogni giorno si muove verso le scuole che parte questa riorganizzazione dei flussi veicolari negli orari di punta. Nei primi giorni di apertura delle scuole saranno presenti gli agenti della polizia provinciale per dare indicazioni e facilitare l’accesso alla Cittadella nel rispetto della nuova viabilità”.

“La sperimentazione – conclude il presidente Limatola – è frutto di un lungo confronto che ha coinvolto oltre alla Provincia, il Comune di Grosseto, l’Ufficio Scolastico Provinciale, la Società Autolinee Toscane Spa, le sigle sindacali del TPL. Ed è previsto il monitoraggio degli effetti prodotti sul traffico e sulla sicurezza stradale in modo da individuare eventuali criticità e apportare dei correttivi.”