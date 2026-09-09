FOLLONICA – L’associazione Rosa Parks organizza per il secondo anno un corso di lingua italiana per migranti finalizzata ad accompagnare studenti nel processo di integrazione linguistico-culturale previsto dalla normativa vigente.

Le lezioni saranno tenute da insegnanti volontarie e sono gratuite. Avranno luogo nella sede dell’associazione in via Piave 17, da ottobre 2026 alla metà di maggio 2027.

Le lezioni si svolgono individualmente o in piccoli gruppi di persone che partono dallo stesso livello di conoscenza della lingua italiana.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni telefonare al 331-1211377 (dalle 10 alle 17) fino al 25 settembre.

I posti sono limitati.