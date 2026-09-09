GAVORRANO – La carovana organizzativa del Marathon Bike Acsi, si sposta domenica mattina a Gavorrano dove andrà in scena il 21esimo Trofeo dello Scalatore, manifestazione di ciclismo amatoriale organizzata dal gruppo grossetano assieme all’Avis di Gavorrano&Scarlino e patrocinata dalla Provincia di Grosseto, con il contributo economico del Comune di Gavorrano.
Partenza alle 9.30 nei pressi della sede dell’Avis di Gavorrano. L’arrivo rispetto alle passate edizioni è stato anticipato nei pressi dell’entrata del teatro delle rocce. I corridori dovranno affrontare 7 giri dello spettacolare circuito del Casone, poi l’ascesa durissima verso Gavorrano.
Ritrovo e iscrizioni presso la sede dell’Avis di Gavorrano a partire dalle ore 07.45. Premiazioni dalle 11.45.