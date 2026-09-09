GROSSETO – Più di 500 firme già raccolte con l’obiettivo di arrivare a duemila entro la fine di gennaio. In un mese e quattro incontri. è questo il primo bilancio del comitato che sostiene l’ingresso di Fonteblanda e Talamone nel Comune di Magliano. Una procedura prevista dalla legge che prevede la richiesta di referendum attraverso la raccolta di duemila firme di residenti di tutto il comune.

L’iter è avviato già da tempo ed è iniziato con la prima proposta di legge sui confini del territorio oggetto della richiesta di secessione: una proposta che ha ottenuto il via libera da parte della Regione a cui è seguito l’inizio della raccolta di firme.

A presentare i risultati e i motivi dell’iniziativa Marco Brascugli, Ilenia Cherubini, Maurizio Damato.

Il comitato punta a raggiungere 2mila firme e ha a disposizione 180 giorni, con scadenza a fine gennaio. Nei primi quattro appuntamenti organizzati, due a Talamone e due a Fonteblanda, sono state raccolte complessivamente più di 500 sottoscrizioni. Un risultato che i promotori definiscono di «grandissima soddisfazione» e che li spinge a proseguire nell’iniziativa.

Il percorso verso il referendum

La proposta riguarda il distacco delle due frazioni dal territorio comunale di Orbetello e la loro aggregazione a Magliano in Toscana. Il comitato ha spiegato che il percorso è già stato sottoposto alla Regione Toscana e che la raccolta delle firme rappresenta adesso il passaggio centrale dell’iter. Una volta raggiunto il numero necessario di sottoscrizioni si apriranno le fasi successive, fino alla decisione della Regione sull’indizione del referendum.

I promotori hanno però sottolineato anche le difficoltà organizzative della raccolta: dalla mancanza di risorse economiche alla necessità di avere autenticatori per certificare le sottoscrizioni, fino alla disponibilità degli spazi nei quali allestire i banchetti. Per sostenere l’attività è stata avviata anche una raccolta fondi.

«Da anni chiediamo interventi»

Alla base della proposta, secondo il comitato, ci sarebbe soprattutto la situazione in cui versano le due frazioni. Per Talamone, in particolare, è stato ricordato che le prime richieste di intervento risalgono al 2023 e riguardano diversi aspetti della vita del paese e della sua offerta turistica.

Tra i problemi indicati ci sono l’accessibilità alle spiagge, la carenza di parcheggi, lo stato del patrimonio storico, gli spazi pubblici e il porto. Il comitato cita, tra gli esempi, le spiagge interdette per problemi di sicurezza, la necessità di una migliore organizzazione della sosta e la valorizzazione della Rocca e delle mura aldobrandesche.

Per il porto viene chiesto un progetto di riqualificazione che migliori servizi, passeggiate e spazi pubblici, senza aumentare la cementificazione. Criticità vengono segnalate anche a Fonteblanda, in particolare per quanto riguarda verde, giardini, strade e luoghi di aggregazione.

«Abbandono e imbarazzo» sono le due parole utilizzate durante l’incontro per sintetizzare il giudizio sulla situazione attuale. Ed è proprio da queste criticità che, secondo i promotori, nasce la scelta di guardare verso Magliano in Toscana.

Perché Magliano

Il comitato vede nell’aggregazione a Magliano una possibilità di rilancio delle due frazioni. Tra le ragioni indicate ci sono la vicinanza geografica, le caratteristiche comuni del territorio e la possibilità di integrare maggiormente il turismo balneare con quello legato all’entroterra, all’agricoltura, alla cultura e al patrimonio storico.

Secondo i promotori, il modello di valorizzazione portato avanti negli ultimi anni a Magliano potrebbe rappresentare un riferimento anche per Talamone e Fonteblanda. Viene inoltre sottolineata la presenza di un confine naturale rappresentato dal fiume Osa e la continuità territoriale tra la costa e le campagne maglianesi.

Altro elemento evidenziato è la distanza: da Fonteblanda e Talamone il capoluogo di Magliano sarebbe raggiungibile in pochi minuti. L’aggregazione, nelle intenzioni del comitato, consentirebbe inoltre di aumentare il peso delle due frazioni all’interno di un Comune di dimensioni demografiche più contenute.

«Un territorio come Talamone e Fonteblanda – è stato sottolineato durante l’incontro – dispone di un parco, di un porto, della ferrovia, della stazione, del mare e della scogliera». Risorse che, secondo i promotori, potrebbero essere maggiormente valorizzate e diventare un’opportunità non soltanto per le due frazioni, ma per tutta la Maremma.

La raccolta delle firme proseguirà dunque nei prossimi mesi con l’obiettivo delle 2mila sottoscrizioni necessarie per portare avanti il percorso verso il referendum.