GROSSETO. In vista dell’allerta meteo con codice arancione prevista per domani, giovedì 10 settembre, il Comune di Grosseto fa il punto sulla pulizia delle caditoie nel centro storico. L’Amministrazione comunale comunica che gli interventi sono stati effettuati su tutte le caditoie, con l’eccezione di meno di dieci punti che non è stato possibile raggiungere a causa della presenza di auto parcheggiate.

«Tutte le caditoie del centro storico di Grosseto sono state oggetto di pulizia – precisa l’Amministrazione comunale –, ad eccezione di un numero molto limitato, inferiore a dieci, che al momento dell’intervento risultavano completamente coperte da autovetture in sosta e quindi non materialmente accessibili agli operatori».

Un intervento che assume particolare rilevanza alla vigilia del peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso sulla Maremma, con piogge e temporali anche di forte intensità e un’allerta arancione prevista per giovedì.

Il Comune sottolinea inoltre che le caditoie sulle quali non è stato possibile intervenire sono già state individuate e segnalate.

«Riteniamo importante precisare questo aspetto perché, soprattutto quando si parla di interventi sulla sicurezza e sul decoro della città, è necessario distinguere tra una reale omissione e una situazione puntuale determinata da condizioni oggettive».

L’Amministrazione assicura infine che proseguiranno il monitoraggio e gli interventi sul territorio «laddove necessario, con l’obiettivo di garantire la massima efficienza nella manutenzione del centro storico e dell’intero territorio comunale».