CASTEL DEL PIANO – È la contrada Le Storte a conquistare il Palio delle Contrade di Castel del Piano 2026. A regalare il trionfo è stato il fantino Diego Minucci, in sella al cavallo Espu, protagonista della corsa che ogni anno, l’8 settembre, richiama in paese appassionati e visitatori nel segno di una tradizione profondamente sentita.

La vittoria di Le Storte

Con questo successo, Le Storte iscrivono il proprio nome nell’albo d’oro del Palio, al termine di una giornata di grande festa che ha animato Castel del Piano. Il binomio formato da Diego Minucci ed Espu ha avuto la meglio sulle altre contrade, facendo esplodere la gioia dei sostenitori dai colori vincitori.

Il drappellone di Silvia Gasparrini

Il premio più ambito, il drappellone messo in palio quest’anno, porta la firma dell’artista senese Silvia Gasparrini, alla quale il Magistrato del Palio aveva affidato la realizzazione dell’opera. Nata a Siena nel 1975, Gasparrini vanta un percorso più che ventennale nella pittura iconografica tradizionale, con un legame diretto con l’immaginario delle contrade e la pittura di ispirazione medievale.

Una tradizione che si rinnova

Il Palio delle Contrade rappresenta il momento clou dell’estate castelpianese, preceduto da un lungo percorso di avvicinamento fatto di batterie di selezione, corteo storico e appuntamenti collaterali come il memorial Gastone Pioli. Per la contrada vincitrice il Palio metteva in palio un montepremi di 5.000 euro, ma il valore più grande resta quello, tutto simbolico, di conquistare il drappellone e portarlo a casa.

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