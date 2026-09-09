GROSSETO – Il Big Mat Bsc Grosseto si veste di nuovo di azzurro. Sono tre i giocatori biancorossi convocati dal manager Francisco Cervelli per il raduno della Nazionale Italiana di baseball Élite in programma dal 20 settembre al 4 ottobre in Repubblica Dominicana. A ricevere la chiamata più prestigiosa sono Andrea Sellaroli, Gennaro Coviello e Mattia Sireus, che prenderanno parte alla preparazione in vista del girone di qualificazione al Premier12 che si disputerà a Barcellona dal 9 all’11 ottobre contro Colombia, Spagna e Germania, primo passo del percorso pre-olimpico.

“Siamo felicissimi per Andrea, Gennaro e Mattia. Vedere tre nostri ragazzi convocati in Nazionale Élite – ha spiegato Antonio Pugliese, presidente del Bsc Grosseto – è motivo di grande orgoglio per tutta la società, per lo staff e per i tifosi. Il ritorno di Andrea Sellaroli in azzurro è un premio meritatissimo dopo le ottime stagioni che sta disputando con noi: è un esempio per tutti. E la chiamata di Coviello e Sireus dimostra che il lavoro che stiamo facendo anche con i giovani lanciatori italiani sta dando i suoi frutti. Faccio a loro un grande in bocca al lupo, che possano vivere questa esperienza straordinaria e dare il loro contributo per conquistare la qualificazione a Barcellona”.

Una convocazione dal sapore speciale soprattutto per Andrea Sellaroli. L’utility grossetano torna a vestire la maglia della nazionale dopo le ottime stagioni disputate con il Big Mat Bsc Grosseto, dove si è imposto come uno dei giocatori più duttili e continui del campionato. Il suo ritorno in maglia azzurra è il riconoscimento di un percorso di crescita costante, fatto di lavoro, professionalità e attaccamento ai colori biancorossi.

Con lui, grande soddisfazione anche per le convocazioni di Gennaro Coviello e Mattia Sireus. Due giovani di grande prospettiva che Cervelli ha voluto vedere all’opera nel prestigioso raduno che si terrà nel complesso dei New York Mets e che vedrà l’Italia affrontare per la prima volta nella storia le grandi della Lidom dominicana: Estrellas Orientales, Toros del Este, Leones del Escogido e Tigres del Licey. I tre biancorossi partiranno con la delegazione azzurra il 20 settembre. Al termine del raduno sarà reso noto il roster definitivo per Barcellona (foto d’archivio Lettieri).