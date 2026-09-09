CAPALBIO – La Regione Toscana delibera la pronuncia negativa di compatibilità ambientale relativamente al progetto di realizzazione di un impianto agrovoltaico previsto nella località di Garavicchio, nei pressi di Pescia Fiorentina. “Una decisione che la nostra amministrazione ha sostenuto con forza – ha detto il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini -. Ringraziamo la Regione, il presidente Eugenio Giani e la Soprintendenza per aver difeso il Giardino dei Tarocchi, di fatto uno dei più grandi musei a cielo aperto del continente, dato che l’impianto sarebbe stato prospiciente alle sculture di Niki de Saint Phalle nonché sproporzionato nelle dimensioni”.

Una decisione che tiene in considerazione una serie di ragioni.

Tra queste viene ricordato il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Siena, Grosseto e Arezzo sulla non armonizzazione degli interventi con il paesaggio rurale in cui si inseriscono e con gli elementi valoriali che contraddistinguono la porzione di territorio interessata (di medesimo tenore sono la Provincia di Grosseto e il Comune di Capalbio); la preoccupazione circa gli impianti cumulativi con i numerosi progetti in corso di valutazione/autorizzazione/realizzazione anche nel comune di Montalto di Castro e della Regione Lazio; le osservazioni della Soprintendenza e del Comune di Capalbio nell’evidenziare la criticità legata al permanere di un impianto significativo non superabile con l’introduzione di misure di mitigazione, sulla componente Patrimonio e beni culturali, e relative ricadute socioeconomiche, data la vicinanza dell’impianto con il Giardino dei Tarocchi; le osservazioni provenienti dal pubblico con le quali viene manifestata contrarietà al progetto in esame, ritenendo il medesimo incompatibile con il Giardino dei Tarocchi, importante attrattiva turistica per il territorio di Capalbio.