GROSSETO – Nel primo pomeriggio di ieri, martedì 8 settembre, due caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, sono decollati in pochissimi minuti dalla base aerea del 4° Stormo di Grosseto per intercettare un elicottero privo di contatti radio.

L’ordine di decollo immediato, in gergo tecnico scramble, è stato disposto dal Combined Air Operations Centre (Caoc) della Nato di Torrejón (Spagna), a causa del mancato contatto radio tra un elicottero proveniente dalla Spagna e diretto verso Ancona.

I due piloti da caccia hanno raggiunto e intercettato l’aeromobile nei cieli toscani, nei pressi di Firenze, eseguendo con successo la prevista procedura di identificazione visiva. Il mancato ripristino dei collegamenti radio ha però reso necessaria la scorta del velivolo verso Ancona fino al termine dell’esigenza. L’esito positivo della missione è stato reso possibile dall’elevato livello di addestramento dei piloti nell’intercettazione di velivoli di piccole dimensioni in volo a bassa quota.

L’Aeronautica Militare assicura, senza soluzione di continuità, la difesa dello spazio aereo nazionale ed euro-atlantico. Un dispositivo di prontezza operativa attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, che vede donne, uomini e assetti della Forza Armata costantemente impegnati in stretto coordinamento con la Nato per la sicurezza del Paese.