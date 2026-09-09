MONTE ARGENTARIO – La Maremma torna protagonista sul piccolo schermo. Dal 15 al 18 settembre Porto Santo Stefano e Ansedonia ospiteranno le riprese di “Gucci – Fine dei giochi”, la nuova miniserie Sky Original diretta da Gabriele Muccino e realizzata con Lucky Red.

Il cast e le origini di “Gucci – Fine dei giochi”

La miniserie, articolata in sei episodi che si snoderanno lungo diverse linee temporali, si ispira alle pagine dell’omonimo libro di memorie scritto da Allegra Gucci. L’obiettivo dell’opera è raccontare dall’interno l’ascesa, i conflitti familiari e le vicende private della dinastia della moda italiana, fornendo uno sguardo autentico rispetto alle trasposizioni romanzate d’oltreoceano.

A guidare un cast di primissimo piano troviamo Miriam Leone nel ruolo di Patrizia Reggiani. L’attrice siciliana (ex Miss Italia e tra i volti più affermati del cinema e della serialità italiana anche grazie al ruolo di Eva Kant in Diabolik) si cimenterà in un ruolo drammatico di grande intensità. Al suo fianco reciteranno Francesco Scianna, nei panni di Maurizio Gucci, e Matilda Lutz, che interpreterà la figlia Allegra.

L’Argentario come set: tra memoria storica e alcune perplessità

La scelta dell’Argentario come cornice delle riprese richiama il lungo rapporto che diversi esponenti della dinastia hanno intrecciato con il promontorio. Se da una parte la zona evoca la memoria di figure come Giorgio Gucci (figlio di Aldo), storicamente legato alla comunità locale e alla sua residenza alle Scorpacciate, quello che si appresta a girare la troupe sembra però aver sollevato anche qualche discreta riserva.

Trapelerebbe infatti un certo distacco da parte di alcuni componenti della famiglia che guardano con un velato scetticismo alla ricostruzione storica dei luoghi scelti e alle reali frequentazioni di quel ramo familiare sul promontorio, accompagnato da un discreto rammarico per il mancato coinvolgimento dei parenti da parte della produzione.

Nonostante le inevitabili sfumature e i pareri discordanti che talvolta accompagnano i grandi racconti familiari trasposti in pellicola o pixel, l’attesa per l’arrivo delle troupe a Porto Santo Stefano e Ansedonia resta altissima. Le riprese imminenti trasformeranno per quattro giorni la costa maremmana nel teatro principale di uno dei titoli televisivi più discussi e attesi della prossima stagione.