GROSSETO – Un mercoledì 9 settembre ancora abbastanza tranquillo in Maremma, prima di un deciso cambio di scenario atteso per domani, giovedì 10. Oggi prevarranno sole e nubi sparse, con temperature ancora elevate, mentre nelle prossime 24 ore aumenteranno nuvolosità e instabilità fino all’arrivo di piogge e temporali. Il Centro Funzionale Regionale della Toscana segnala per giovedì la possibilità di temporali anche forti, accompagnati localmente da colpi di vento e grandinate.

Oggi sole e temperature fino a 32 gradi

A Grosseto 3BMeteo prevede per oggi cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche addensamento pomeridiano, senza piogge significative: temperature tra 22 e 32 gradi. Nel nord della provincia Follonica si muoverà intorno ai 19-29 gradi, mentre a Massa Marittima sono previsti 21-29 gradi.

Anche sull’Amiata farà più fresco rispetto alla pianura. Nel sud della Maremma, invece, a Orbetello si prevedono valori intorno ai 26-29 gradi. I venti tenderanno a rinforzare dai quadranti meridionali, soprattutto lungo la costa.

Giovedì arrivano piogge e temporali

Il quadro cambierà domani, giovedì 10 settembre. Le nubi aumenteranno e sulla Maremma saranno possibili piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco. Il CFR Toscana prevede una giornata nuvolosa o molto nuvolosa con temporali che potranno risultare anche di forte intensità.

A Grosseto le temperature resteranno comunque miti, tra 23 e 31 gradi. Più fresco a Massa Marittima, con 20-27 gradi, mentre a Follonica sono attesi 23-29 gradi e deboli piogge dal pomeriggio. Nel sud della provincia Orbetello dovrebbe registrare 24-30 gradi, con piogge in intensificazione e possibili temporali. Mare generalmente mosso e venti meridionali.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo