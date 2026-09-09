MASSA MARITTIMA – È morto questa mattina, 9 settembre, Adamo Giuggioli, persona molto conosciuta e stimata a Massa Marittima, dove per anni ha rappresentato un punto di riferimento per il mondo associativo e per tante realtà cittadine.

La sua presenza nella vita della comunità era iniziata con il Terziere di Cittannova, del quale aveva ricoperto anche la carica di Capitano. Un impegno che nel corso degli anni si era tradotto in una partecipazione costante e concreta alle attività della città.

Il volontariato e l’impegno nella Misericordia

Giuggioli aveva dedicato parte del proprio tempo anche al volontariato, prestando servizio nella Misericordia e mettendosi a disposizione di chi aveva più bisogno. Un impegno portato avanti con discrezione e senso di responsabilità, caratteristiche che lo avevano fatto apprezzare da quanti lo avevano conosciuto.

Ma era soprattutto nella Società “La Pace” che aveva costruito una parte importante della sua vita associativa. Fino all’ultimo era stato una colonna portante del circolo e un punto di riferimento per i soci.

Per molti anni aveva ricoperto il ruolo di tesoriere, incarico svolto con precisione, attenzione e grande senso di responsabilità.

Il ricordo degli amici: le carte, il vino e la battuta pronta

Accanto all’impegno associativo, resta il ricordo di una persona capace di vivere la quotidianità con ironia e leggerezza. Era facile trovarlo al tavolo con le carte in mano, intento a completare un solitario, tra qualche immancabile “imprecazione maremmana” e un bicchiere di vino rosso.

Un carattere schietto e solare, accompagnato dalla battuta pronta e dalla capacità di strappare un sorriso anche nelle giornate più difficili.

La sua scomparsa lascia così un vuoto nella comunità di Massa Marittima e, in particolare, nelle associazioni alle quali aveva dedicato tempo ed energie per tanti anni.

Il cordoglio della Società “La Pace”

“Massa Marittima perde un personaggio che ha dedicato parte della sua vita al servizio del suo paese“, si legge nel ricordo diffuso dal Consiglio della Società “La Pace”.

“Rimane il ricordo indelebile di una bella persona che, con il sorriso e la battuta pronta, aveva la forza di fare svoltare una giornata storta“.

Il Consiglio della Società “La Pace” si stringe al dolore dei figli, dei nipoti e della compagna per la perdita di Adamo.

“Grazie Adamo“, è il saluto con cui amici e compagni di una vita lo ricordano.