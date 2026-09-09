CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Castiglione della Pescaia s’appresta a chiudere un’altra stagione turistica segnata da un grave e imperdonabile vuoto nei servizi essenziali: l’assenza di un servizio di Noleggio Con Conducente (NCC)».

A dirlo è il gruppo consiliare di opposizione L’Alternativa.

«Cinque licenze individuate – spiegano – , un servizio indispensabile per un territorio a forte vocazione turistica e per l’economia delle nostre attività locali, spazzato via da un’amministrazione incapace di gestire persino la pubblicazione di un bando pubblico.

A seguito della nostra puntuale interrogazione consiliare con cui avevamo denunciato un grave ed imbarazzante errore nel “Modello A”, grossolanamente copiato e incollato da un atto del Comune di Forte dei Marmi, siamo venuti a conoscenza che l’amministrazione ha dovuto fare marcia indietro. Con Determinazione n. 844 del 29.05.2026, si è proceduto all’annullamento in autotutela dell’intera procedura».

«Nella risposta formale fornita alla nostra interrogazione, l’amministrazione ha provato a giustificare l’annullamento adducendo ben altre motivazioni formali: Revisione dei criteri di valutazione dei requisiti; Ridefinizione dei requisiti sulla disponibilità della rimessa; Esigenza di adeguare previamente il regolamento comunale NCC; Necessità di garantire maggiore certezza amministrativa».

«Giustificazioni che suonano come un’ammissione di colpa a posteriori e che sollevano dubbi ancora più gravi. Ricordiamo infatti che con Delibera n. 335 del 16.10.2025 era stata istituita un’apposita Commissione comunale per strutturare il bando, con il preciso compito di individuare, valutare e formalizzare i criteri necessari a garantire la massima trasparenza, correttezza e conformità degli atti. A questo punto chiediamo pubblicamente al sindaco e alla giunta: Da chi era composta tale Commissione? I membri di questa commissione sono stati retribuiti con soldi pubblici per produrre un bando poi annullato per manifesta inadeguatezza?»

«Il dato reale e inconfutabile è uno solo: il danno economico e d’immagine rimane interamente a carico del paese. La stagione è ormai trascorsa senza che si sia mai pensato di strutturare con urgenza un nuovo bando per coprire il disservizio.

Mentre il territorio soffre l’assenza di servizi strategici, il Sindaco continua a essere troppo occupato dall’apparire sui social network, una costante che caratterizza questi 5 anni di mandato, scaricando sistematicamente la colpa dei problemi sempre su qualcun altro. Preferisce la solita narrazione patinata dei social alla sostanza dell’azione di governo».