SCANSANO – Incendio nel primo pomeriggio di oggi, 9 settembre, in un’azienda agricola nel territorio comunale di Scansano.

Le fiamme hanno interessato un’attività dedicata alla produzione di cippato, coinvolgendo diversi macchinari e attrezzature utilizzati per le lavorazioni.

L’incendio ha interessato in particolare una cippatrice, un silo contenente cippato, un trattore e parte dei macchinari presenti nell’area.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Grosseto con due squadre: una proveniente dalla sede centrale e una dal distaccamento di Orbetello.

I pompieri hanno lavorato alle operazioni di spegnimento, riuscendo a contenere l’incendio e a impedirne l’ulteriore propagazione alle strutture e alle altre attrezzature presenti nell’azienda.

Una volta domate le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dell’area.

Non risultano persone coinvolte nell’incendio.