GROSSETO – In Coppa Italia di serie C ancora una sconfitta sul campo per il Grosseto, piegato 4-1 al Carlo Zecchini dal Latina. Un’eliminazione scandita dal buono stato di forma degli ospiti, aggressivi sin dai primi minuti e nel primo tempo forti della doppietta di Sylla, intervallata dal momentaneo pareggio di Gaddini.
A inizio ripresa la doccia fredda del terzo gol dei laziali, con Riccardi autore di un bolide imprendibile. Pochi e poco preoccupanti i tentativi dei biancorossi, che subiscono anche l’assolo del nuovo entrato Di Giovannantonio (foto d’archivio di Paolo Orlando).
GROSSETO: Cabella, Mastroianni, Fiorani, Lorenzini, Montini, Gonnelli, Alfani, Gaddini, Ciraudo, Loenzelli, Della Mora. A disposizione: Menicucci, leoni, Fiorini, Gallucci, Ampollini, Fantacci, Brenna, Tosi, Fabri, Amedeo, Hasani, Mastacchi, Pitti. All. Indiani.
LATINA: Basti, Bruscagin, Calabrese, Baez Stabile, Castori, Sylla, Riccardi, Marenco, Sussi, De Ciancio, Cioffi. A disposizione: Mastrantonio, Sbaccanai, Ercolano, Porro, De Cristoforo, Di Giovannantonio, D’Angelo, Plescia, Carillo, Lipani, De Marchi, Tomaselli, Lo Bianco. All. Volpe.
ARBITRO: Barbetti di Arezzo; assistenti Scala di Castellamare di Stabia e Di Meglio di Napoli.
MARCATORI: 33′ e 38′ Sylla, 35′ Gaddini, 3′ st Riccardi, 36′ st Di Giovannantonio.