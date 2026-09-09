MONTICELLO AMIATA – Nel mese di agosto la Casa per Scrittori ha avuto l’onore di inaugurare la prima edizione del Festival “Storie” a Preggio, il piccolo borgo in provincia di Perugia, che è diventato per alcuni giorni punto d’incontro del mondo letterario. Centinaia di persone, con le sedie in spalla, hanno percorso i vicoli del paese per assistere agli eventi organizzati in occasione del Festival.

Il primo di questi eventi è stata la lettura organizzata dalla Casa per Scrittori di Monticello Amiata (progetto nato dalla cooperazione tra il Comune di Cinigiano, l’Associazione culturale Casa Museo e il Ministero Federale della Cultura Austriaco) con l’autrice austriaca Gundi Feyrer, che attualmente sta trascorrendo un periodo di tre mesi nel paese amiatino, e la poetessa armena Nanar Vorperian, che ha presentato alcune delle sue poesie.

Proprio Feyrer ha poi trasformato la lettura in un concerto, eseguendo brani da lei stessa composti e scritti, accompagnata da Ara e Suren Vorperian-Smith al pianoforte e alla chitarra. I due musicisti hanno inoltre eseguito davanti a un pubblico entusiasta alcuni brani strumentali di loro composizione.

Il Festival “Storie”, voluto da Imogena Doderer, redattrice letteraria della televisione pubblica austriaca ORF, per restituire nuova vita a Preggio, ha visto la partecipazione di autrici e autori provenienti da diversi paesi, tra cui la vincitrice di quest’anno del Premio Montale per la poesia, Roberta Dapunt, e gli austriaci Cornelius Hell e Petra Nagenkögel.

Dopo un invito al Forum Culturale Austriaco di Roma in marzo e a Poggio Picenze, nell’ambito delle iniziative di L’Aquila 2026 – Capitale Italiana della Cultura, in luglio, questo appuntamento in Umbria è il terzo evento che fa conoscere la Casa per Scrittori e il Comune di Cinigiano a un pubblico più ampio.

«Crediamo che l’arte e la cultura possano portare nuova vita nei nostri borghi minacciati dallo spopolamento e i primi effetti si stanno già facendo vedere – dichiara il Sindaco Luciano Monaci – Alcuni autori stanno pensando di acquistare casa a Monticello Amiata, mentre dei pittori vi trascorrono le loro vacanze per trasferire su tela la bellezza dei nostri paesaggi».