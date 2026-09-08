Foto di repertorio

GROSSETO – Destinazione Europei per il pallavolista grossetano Pardo Mati, dopo il recente debutto in maglia azzurra contro la Francia.

Il biancorosso, vent’anni compiuti un mese fa e professionista tesserato col Modena Volley, è fra i quattordici azzurri diramati dalla Federvolley per la 34esima edizione dei Campionati Europei di pallavolo, nonché uno dei tre centrali in rosa. Primo scoglio la Svezia il 10 settembre sul taraflex di Piazza del Plebiscito a Napoli, in un evento che l’Italia potrebbe disputare tutto davanti al suo pubblico; a Modena previsti quattro match della fase a gironi contro Grecia, Slovacchia, Cechia e Slovenia.

Noto anche per la partecipazione come ospite ai camp della Pallavolo Grosseto, Mati si prepara così a seguire di nuovo le direttive di coach De Giorgi; l’obiettivo dell’Italia è restare sul podio continentale per la terza edizione di fila, dopo l’oro 2021 e l’argento 2023.

Questa la lista dei giocatori convocati:

Palleggiatori: Simone Giannelli (Perugia), Riccardo Sbertoli (Trento).

Opposti: Yuri Romanò (PGE Projekt Varsavia), Kamil Rychlicki (Aluron CMC Warta Zawiercie).

Schiacciatori: Mattia Bottolo (Civitanova), Daniele Lavia (Trento), Alessandro Michieletto (Trento), Luca Porro (Modena), Francesco Sani (Verona).

Centrali: Gianluca Galassi (Piacenza), Pardo Mati (Modena), Giovanni Sanguinetti (Perugia).

Libero: Fabio Balaso (Civitanova), Gabriele Laurenzano (Trento).