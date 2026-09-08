FOLLONICA – «Il progetto TI-Link è un’iniziativa importante, che va nella direzione della transizione energetica, della decarbonizzazione e dello sviluppo delle fonti rinnovabili. Sarebbe quindi sbagliato affrontarlo partendo da un “sì” o da un “no” ideologico».

A dirlo è il consigliere comunale Giacomo Manni.

«Ma proprio perché parliamo di transizione ecologica, la prima domanda deve essere un’altra: questa infrastruttura è compatibile con il Golfo di Follonica? Negli ultimi mesi una parte del dibattito si è concentrata sulle possibili compensazioni e sulle risorse che potrebbero arrivare al territorio. È un confronto legittimo, ma che deve venire dopo. Una compensazione può compensare il disagio prodotto da un’opera compatibile. Non può essere il prezzo attraverso il quale rendere accettabile un’opera che compatibile non fosse».

«Il Golfo di Follonica non è uno spazio vuoto sul quale valutare ogni nuovo progetto come se fosse il primo. È un ecosistema sottoposto da anni a molteplici pressioni: i cambiamenti climatici e l’erosione costiera, il turismo e la nautica, gli impianti di acquacoltura e maricoltura, le attività portuali, industriali ed energetiche (vedi Rigassificatore) presenti nell’area. Abbiamo vissuto anche la vicenda delle ecoballe disperse nel Golfo, con una lunga e complessa attività di ricerca e recupero e con il conseguente tema della presenza e della dispersione delle plastiche nell’ambiente marino. Ispra fu direttamente impegnata nelle operazioni di monitoraggio e recupero. A tutto questo si aggiungono infrastrutture già presenti e nuovi progetti che potranno interessare il nostro mare».

«Per questo non possiamo limitarci a chiederci quale sia l’impatto del solo TI-Link. Dobbiamo capire quale sia oggi lo stato complessivo del Golfo e quale sia l’effetto cumulativo di tutte le pressioni che insistono su di esso. E questa valutazione non può poggiare esclusivamente sugli studi commissionati dal soggetto proponente. Zhero deve naturalmente produrre le proprie analisi, ma l’interesse pubblico richiede un quadro conoscitivo pubblico, indipendente, multidisciplinare e verificabile, costruito dagli enti e dagli organismi scientifici competenti. Peraltro non dovremmo partire da zero».

«Già nel 2015 la Regione Toscana promosse un protocollo con Follonica, Scarlino, Piombino e gli altri enti interessati per il controllo della dinamica evolutiva del Golfo; nel 2016 i tre Comuni diedero vita al Tavolo del Golfo, riconoscendo la necessità di governare questo ecosistema superando i confini amministrativi dei singoli Comuni. Credo sia arrivato il momento di recuperare e rafforzare quella esperienza».

«Follonica dovrebbe chiedere alla Regione Toscana di assumere la regia per la riattivazione del Tavolo del Golfo, coinvolgendo i Comuni interessati, Arpat e gli organismi scientifici competenti, per costruire una fotografia aggiornata dello stato ambientale del nostro mare: qualità delle acque, Posidonia e habitat, sedimenti, biodiversità, erosione e dinamica costiera, acquacoltura, pressione turistica e nautica, attività produttive ed energetiche e cambiamenti climatici. Un quadro che non servirebbe soltanto per TI-Link, ma per qualsiasi futura scelta che riguarderà il Golfo».

«Prima dobbiamo sapere se il Golfo può sostenere questa infrastruttura. Poi potremo discutere dove realizzarla, con quali prescrizioni e quali ricadute debbano rimanere al territorio. Se una valutazione pubblica e indipendente dimostrerà che TI-Link è compatibile, sarà giusto affrontare anche questi temi. Se invece dovesse emergere che il Golfo non è in grado di sostenere un’ulteriore pressione, nessuna compensazione economica potrà trasformare un progetto ambientalmente incompatibile in un progetto compatibile».

«La transizione energetica è necessaria – conclude Manni -. Ma proprio per questo deve essere anche una transizione realmente sostenibile, fondata sui dati, sulla conoscenza scientifica e sulla tutela dell’interesse collettivo».