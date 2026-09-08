GROSSETO – Sole e caldo oggi, martedì 8 settembre, poi un graduale cambiamento delle condizioni meteo nella giornata di domani, mercoledì 9 settembre. È questo il quadro previsto per la Maremma: nelle prossime ore continuerà il tempo stabile e pienamente estivo, mentre mercoledì aumenteranno le nuvole e l’atmosfera diventerà più variabile. Le temperature resteranno comunque elevate, con massime che nelle zone interne potranno raggiungere i 32 gradi.

Oggi sole e temperature fino a 32 gradi

Quella di oggi sarà una giornata caratterizzata dal bel tempo praticamente su tutta la provincia. A Grosseto il termometro oscillerà tra circa 21 e 32 gradi. Sole anche nel nord della Maremma: a Follonica sono attesi valori tra 18 e 30 gradi, mentre a Massa Marittima si potranno raggiungere i 32 gradi.

Più fresco naturalmente sull’Amiata, dove in quota le temperature resteranno indicativamente tra 15 e 22 gradi. Condizioni estive anche nel sud della provincia, tra Orbetello e Monte Argentario, con massime intorno ai 30 gradi.

Mercoledì aumentano le nuvole

La situazione inizierà a cambiare domani, mercoledì 9 settembre. Sulla Maremma sono previste più nubi, alternate comunque a schiarite, mentre il quadro regionale sarà caratterizzato da una maggiore instabilità e dalla possibilità di temporali sparsi.

A Grosseto le temperature resteranno alte, tra 22 e 32 gradi. Nel nord della provincia sono attesi circa 20-29 gradi a Follonica e 21-29 gradi a Massa Marittima, con maggiore nuvolosità. Sull’Amiata le temperature saranno decisamente più contenute, attorno ai 16-20 gradi nelle zone più alte. Nel sud della provincia, tra Orbetello e Monte Argentario, le massime si manterranno attorno ai 29-30 gradi.

Attenzione all’evoluzione di mercoledì

Il Centro Funzionale Regionale della Toscana indica per mercoledì il passaggio di una perturbazione, con possibilità di temporali sparsi, localmente forti, e possibili colpi di vento. Le previsioni puntuali di 3BMeteo sulla provincia di Grosseto risultano al momento meno piovose, ma la situazione merita quindi di essere seguita con attenzione nei prossimi aggiornamenti.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo