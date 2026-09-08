TALAMONE – Si è conclusa a Talamone Isophos 2026 – International School on Hybrid and Organic Photovoltaics, la scuola internazionale dedicata alle tecnologie emergenti per il fotovoltaico e l’optoelettronica. L’evento è organizzato congiuntamente dal Centro di ricerca Chose dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, rappresentato dalla professoressa Francesca Brunetti, dal Cnr – Istituto di struttura della materia (Cnr-Ism), diretto dal professor Aldo Di Carlo, e dall’azienda tecnologica grossetana Cicci Research srl, rappresentata dall’amministratore delegato Lucio Cinà.

L’edizione 2026 ha riunito 36 ricercatori provenienti da importanti università e centri di ricerca europei e internazionali, insieme a 12 relatori invitati, creando un ambiente volutamente raccolto nel quale formazione scientifica e confronto personale hanno avuto lo stesso peso.

Una scuola volutamente “piccola”

Uno degli elementi che caratterizzano Isophos è proprio la sua dimensione. L’obiettivo non è trasformare la scuola in una grande conferenza, ma preservare un contesto nel quale studenti, giovani ricercatori e scienziati di esperienza internazionale possano realmente conoscersi.

Una piccola scuola scientifica significa avere il tempo di fare domande, mettere in discussione un risultato, raccontare il proprio progetto di ricerca, condividere un pranzo o una passeggiata e continuare una discussione anche fuori dall’aula. A Talamone, in qualche caso, ha significato perfino poter fare una nuotata insieme ai relatori. Sono proprio questi momenti, scientifici e informali, a creare reti professionali e personali che possono continuare molto oltre i giorni della scuola.

Dalle perovskiti al machine learning, fino allo spazio

Nel corso di tre giornate complete di lezioni, Isophos ha affrontato le principali sfide delle nuove generazioni di tecnologie fotovoltaiche e optoelettroniche, con una particolare attenzione alle perovskiti, ai semiconduttori ibridi e ai materiali emergenti.

«Le perovskiti stanno emergendo come una delle tecnologie più promettenti per il fotovoltaico di nuova generazione – spiega Lucio Cinà – grazie alla loro elevata efficienza, alla possibilità di essere processate con tecniche a basso costo e alla versatilità che consente di realizzare dispositivi leggeri, flessibili e adatti anche ad applicazioni non convenzionali. Anche l’industria italiana sta investendo nelle tecnologie fotovoltaiche di nuova generazione: realtà come SunXT srl, New Time spa e 3Sun srl stanno sviluppando soluzioni avanzate, con un crescente interesse verso architetture ad alta efficienza e tecnologie basate sulle perovskiti. Tra gli studenti abbiamo avuto anche dottorandi di aziende operanti nel settore: Epishine, dalla Svezia, e PHDsemicon, dal Brasile».

Il programma ha coperto l’intera catena della ricerca: dalla progettazione e comprensione dei materiali alla fabbricazione dei dispositivi, dalle tecniche di misura alla riproducibilità dei risultati, dalla simulazione e dal machine learning fino all’utilizzo delle celle fotovoltaiche in ambienti molto diversi da quelli convenzionali, compresi ambienti indoor, condizioni estreme e applicazioni spaziali.

I dodici docenti

I dodici docenti hanno offerto prospettive fortemente complementari. Alessio Gagliardi (Technical University of Munich) si è concentrato sul machine learning come ponte tra simulazioni, materiali e ricerca sperimentale; Aldo Di Carlo (Cnr-Ism) sull’interface engineering nei dispositivi fotovoltaici; Paola Vivo (Tampere University) sui materiali ispirati alle perovskiti; Edgardo Saucedo Silva (Universitat Politècnica de Catalunya) sui semiconduttori ibridi chalco-halide. Spazio poi alle attività hands-on di Bas de Jong (Cicci Research), agli standard di misura di James Blakesley (National Physical Laboratory) e all’intervento di Antonio Abate (Università di Napoli Federico II) sulle future generazioni di semiconduttori a perovskite.

A completare il quadro, Lucio Cinà (Cicci Research) con le nuove metodologie per la caratterizzazione elettro-ottica avanzata, Maria Antonietta Loi (University of Groningen) sulle perovskiti a base di stagno, Sonia Ruiz Raga (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia) sulla spettroscopia di impedenza elettrochimica, Juliane Borchert (Fraunhofer Ise) sulle celle solari tandem e Francesca Brunetti (Tor Vergata) sul fotovoltaico stampato e flessibile a perovskite per applicazioni in ambienti non convenzionali, comprese quelle spaziali.