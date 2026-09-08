GROSSETO. Da martedì 15 settembre 2026, in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico, gli autobus di At – Autolinee Toscane interessati dai servizi da e verso la Cittadella dello Studente di Grosseto torneranno a transitare all’interno dell’area scolastica.

La nuova organizzazione supera l’assetto provvisorio adottato durante lo scorso anno scolastico, quando gli autobus erano stati attestati alle fermate esterne alla Cittadella anche in relazione ai lavori di riqualificazione di via dei Barberi.

Il ripristino del transito e le linee interessate

Il ripristino del transito interno consentirà agli studenti di raggiungere più agevolmente gli istituti scolastici, limitando gli spostamenti a piedi dalle fermate esterne e rendendo più ordinata la gestione degli arrivi e delle partenze.

Le linee extraurbane interessate sono: 1/G; 3/G; 5/G; 6/G; 10G; 11G; 26R; 39O; 40O; 41P; g12; g13; g15; g21 e g30. Le linee urbane interessate sono: g81; g82; g83 e g86.

Il transito interno riguarderà le corse previste dalla programmazione scolastica. Studenti e famiglie sono invitati a consultare preventivamente gli orari aggiornati e il dettaglio dei percorsi sul sito at-bus.it, sull’app At Bus e alle fermate.

At – Autolinee Toscane raccomanda agli utenti di presentarsi alle fermate con qualche minuto di anticipo, in particolare nei primi giorni di attivazione del nuovo assetto.

Per ogni ulteriore informazione l’azienda invita tutte e tutti a consultare il sito at-bus.it o l’app At Bus (at-bus.it/app), oppure a chiamare il numero verde 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24).