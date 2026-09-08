MARINA DI GROSSETO – I vigili del fuoco di Grosseto stanno intervenendo in questo momento nella frazione di Marina di Grosseto in via del Giglio, dove un pino di alto fusto si è improvvisamente abbattuto ostruendo completamente la pubblica strada.
Nella caduta l’albero ha abbattuto due recinzioni metalliche.
Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Grosseto, è presente la polizia municipale per la regolazione del traffico, al momento interrotto per consentire le operazioni di taglio e successivo stoccaggio delle parti tagliate.
Fortunatamente non si registrano persone coinvolte.