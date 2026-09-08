GROSSETO – Un altro furgone è rimasto incastrato al sottopasso di piazza La Marmora, a Grosseto. Il punto è ormai stato ribattezzato dai grossetani il “ponte ghigliottina”, vista la frequenza con cui i mezzi – camion, furgoni e bus – restano bloccati nel corso dell’anno.

La dinamica

L’incidente è avvenuto poco dopo le 13. Il furgoncino si è bloccato toccando con il tettino la struttura del sottopasso. L’urto ha provocato anche il ferimento dell’autista, un uomo di 50 anni che lavorava da poco per la ditta.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Grosseto, che ha prestato le prime cure all’uomo. Presente la Polizia municipale per rilievi e viabilità e un addetto di Ferrovie.